In casa droga e armi improprie: a rischio i figli minorenni. Finisce in manette

Questo browser non supporta la riproduzione dei video

Cocaina, hashish e marijuana, già suddivisa in dosi pronte per lo smercio nascoste tra mobili e ripostigli, ma in spazi facilmente accessibili e in prossimità delle stanze frequentate dai figli minorenni.

È quanto hanno scovato in casa di un uomo di San Ferdinando i Carabinieri della Stazione locale che durante una perquisizione hanno sequestrato anche bilancini di precisione, materiale per il confezionamento, una macchina conta-banconote e un manganello telescopico. Non solo: sempre dentro l’abitazione c’erano anche munizioni per armi da fuoco detenute illegalmente.

L’ambiente compromesso

Il contesto familiare ha aggravato ulteriormente la posizione dell’uomo: la presenza dei figli minori in un ambiente compromesso da sostanze pericolose, armi improprie e munizioni, ha preoccupato particolarmente i militari che lo hanno ritenuto pericoloso per la loro incolumità.

Ne è seguito l’arresto dell’uomo, già gravato da precedenti, e che su ordine del Pm di turno è finito ai domiciliari: dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e di possesso illecito di munizioni. Quanto sequestrato è stato invece repertato e sottoposto ad ulteriori accertamenti.

L’operazione

L’operazione è stata condotta dai Carabinieri della Stazione di San Ferdinando, con il supporto dello Squadrone Eliportato Cacciatori Calabria, reparto specializzato in attività di ricerca in ambienti impervi e zone rurali, e dell’unità cinofila del Nucleo di Vibo Valentia, addestrata per la localizzazione di droga.