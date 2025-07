Sindaco e e assessore Minoranze: cordoglio per la scomparsa di Nucera

Con profonda tristezza, il sindaco Giuseppe Falcomatà e l’assessora alle Minoranze Linguistiche Lucia Nucera apprendono della scomparsa di Salvino Nucera, docente e scrittore, figura emblematica della cultura grecanica calabrese, poeta, studioso e instancabile custode della lingua e delle tradizioni della minoranza ellenofona.

«Salvino Nucera – dichiara il sindaco Falcomatà – era una voce autentica e appassionata della nostra terra, un uomo che ha dedicato la vita a preservare e diffondere l’eredità grecanica, patrimonio inestimabile di Reggio Calabria e dell’intero Mediterraneo. Con la sua scomparsa, perdiamo non solo un intellettuale di grande spessore, ma un pezzo della nostra anima culturale. A nome dell’Amministrazione Comunale e di tutta la città, esprimo le più sentite condoglianze alla famiglia e a quanti hanno avuto il privilegio di condividerne il percorso umano e intellettuale».

L’assessora Lucia Nucera, parlante con delega alle Minoranze Linguistiche, sottolinea: «Salvino Nucera è stato un faro per la comunità grecanica, un punto di riferimento per chi, come me, crede nel valore delle lingue come strumento di identità e coesione sociale. Le sue opere, la sua poesia e il suo impegno civile resteranno un modello per le future generazioni.

Il nostro impegno per la tutela e la promozione del greco di Calabria sarà anche un modo per onorare la sua memoria. Oggi la comunità dei greci di Calabria perde una testimonianza importante per la salvaguardia e la tutela della lingua. Purtroppo in questi anni sono venuti a mancare tanti autorevoli studiosi che hanno rappresentato un punto di riferimento per l'intera comunità e per le generazioni future».

La Città di Reggio Calabria si unisce al lutto della famiglia, della comunità dei greci di Calabria e di tutti coloro che hanno ammirato e condiviso l’opera di Salvino Nucera, riconoscendo in lui uno degli ultimi grandi testimoni di una cultura millenaria che deve continuare a vivere.