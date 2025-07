Vicino a clan della Camorra, rintracciato e catturato in una casa a Scalea

Questo browser non supporta la riproduzione dei video

Un soggetto ritenuto vicino al clan camorristico dei Mazzarella, è stato rintracciato ed arrestato dalla Squadra Mobile di Cosenza nella cittadina di Scalea, sul Tirreno.

Sull’uomo pendeva infatti un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip del Tribunale di Napoli su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia locale, essendo indagato per tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso e per detenzione e porto illegale di arma da fuoco in concorso con altri.

L'indagine della Dda

Un provvedimento, questo, arrivato al termine di una indagine della stessa Dda che tra il 2022 e il 2023, ha ricostruito e documentato la struttura e l’operatività dei Mazzarella e di alcune delle sue principali articolazioni sul territorio del capoluogo campano e della sua provincia.

Poliziotti mimetizzati tra i turisti

Per arrivare all’arresto, gli investigatori bruzi hanno compiuto diversi servizi di osservazione, durati molte ore, anche di notte, confondendosi tra i numerosi turisti, in una zona ad alta densità criminale, in particolar modo campana, riuscendo a rintracciarlo nonostante i pochi dati in loro possesso, all’interno di un anonimo appartamento.