Capannone di rifiuti in fiamme a Lamezia: incendio sarebbe partito dall’esterno

Un vasto incendio si è sviluppato, nel primo pomeriggio odierno, nell'area sud di Lamezia Terme, precisamente in località Rotoli-Palazzo Frasso in prossimità della Statale 280.

Le fiamme sarebbero partite da una discarica abusiva, e si sarebbero poi propagate ad un vicino capannone industriale, adibito proprio allo stoccaggio di rifiuti.

Il rogo ha interessato infatti cumuli di scarti di vario genere situati nel piazzale della Ecologia Oggi, società che opera nel settore della raccolta e dello smaltimento.

La densa nube nera

Sul posto - dove si è rapidamente alzata una densa nube di fumo nero – intorno alle 15:30 sono giunti rapidamente i Vigili del Fuoco dei distaccamenti della città della Piana e di Catanzaro, con il supporto di due autobotti per il rifornimento idrico, assieme ai Carabinieri ed alla Polizia Locale per i rilievi del caso.

Si segue la pista dolosa

Al momento non si esclude alcuna ipotesi, pur essendo prominente la pista dolosa. Le operazioni di spegnimento, a cui stanno partecipando una ventina di unità vigilfuoco supportate da sette automezzi, non sono ancora concluse e tutti i residenti della zona sono stati invitati a tenere chiuse le finestre ed a non uscire di casa.

Le operazioni di spegnimento sono coordinate dal funzionario Ispettore Antincendio Massimo Conforti. Fortunatamente non si registrano feriti.

(aggiornata alle 19:30)