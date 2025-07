Incendi nel lametino: a fuoco escavatore e rifiuti in campo Rom

Nelle prime ore della mattinata odierna, martedì 8 luglio, squadre dei Vigili del Fuoco di Lamezia Terme, sono intervenute in località Pitizzanni, per un incendio che ha coinvolto un automezzo da cantiere.

Le fiamme hanno interessato un escavatore cingolato. L’intervento ha consentito la completa estinzione del rogo e la messa in sicurezza dell’area. Sul posto presenti anche i Carabinieri per gli adempimenti di competenza. Sono attualmente in corso indagini per stabilire le cause dell’incendio; al momento non si esclude alcuna ipotesi.

Intorno alle ore 7:00, la stessa squadra è stata successivamente dirottata in via D’Ippolito, in località Ciampa di Cavallo, in prossimità delle palazzine popolari occupate prevalentemente da membri della comunità Rom, per un secondo intervento legato a un incendio di rifiuti.

Le fiamme hanno coinvolto cumuli di vario genere, abbandonati nei pressi delle abitazioni. L’intensa colonna di fumo nero, visibile da diverse aree della città, ha causato disagi alla popolazione, ma fortunatamente non si registrano feriti né persone intossicate.

Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza, durate circa due ore, si sono concluse con esito positivo.