Lamezia, incendio distrugge una serra: danni anche ad abitazione vicina

Non è ancora chiaro cosa possa aver generato il rogo che questa notte ha completamente distrutto una serra in via degli Itali a Lamezia Terme, facente parte di un più ampio terreno utilizzato per la produzione e la rivendita di fiori. Le fiamme, partite attorno alle 2 di notte, hanno rapidamente distrutto un capanno con tutto il suo contenuto.

Immediato l'intervento dei Vigili del Fuoco, che si sono trovati di fronte ad una densa nube di fumo nero che ha danneggiato anche una vicina palazzina.

Distrutto un capanno con copertura in lamierato adibito a serra ed una vicina cella frigorifera, assieme ad un'area deposito dove si trovavano vasi e materiale per il confezionamento.

Al termine delle operazioni di spegnimento, che hanno permesso di evitare il diffondersi delle fiamme, i Vigili hanno svolto le necessarie operazioni di bonifica, alcune delle quali ancora in corso. Nessuno è rimasto ferito, mentre la Polizia indaga ora sulle cause scatentanti delle fiamme, che potrebbero essere accidentali.