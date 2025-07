Fatti di Musica: fine settimana con il quintetto stellare di Stefano Bollani

E’ finalmente in arrivo in Calabria lo straordinario live evento del quintetto stellare che Stefano Bollani ha messo insieme per soli otto concerti in luoghi prestigiosissimi dell’intera penisola, dal Castello Sforzesco di Milano agli scavi di Pompei. Il breve e attesissimo tour partito trionfalmente da Pescara si chiuderà, infatti, con ben due live proprio in Calabria, esclusiva di Fatti di Musica 2025, 39° edizione del Festival-Premio del Live d’autore diretto da Ruggero Pegna che ha come location l’intera regione e interagisce con altri Festival e manifestazioni locali: venerdì 18 luglio lo Stefano Bollani quintet sarà a Rende (CS), nel Teatro dell’ Università della Calabria per volontà del Rettore Nicola Leone, nel quadro dei grandi eventi dell’UniCal; il giorno dopo, sabato 19 luglio, nella storica Piazza del Popolo di Reggio Calabria nell’ambito del progetto “ReggioFest2025: Cultura Diffusa”, voluto dal sindaco Giuseppe Falcomatà.

L’inedito progetto di Bollani, sempre sorprendente nell’inventare progetti musicali unici ed eccezionali, è nato dall’incontro fra cinque grandi talenti mondiali, ciascuno con una sua visione artistica e una carriera d’eccezione. Con Bollani al pianoforte ci saranno Jeff Ballard, batterista tra i più versatili della scena jazz contemporanea, per anni al fianco di Ray Charles e di stelle come Brad Mehldau, Chick Corea e Pat Metheny; Larry Grenadier, uno dei più grandi bassisti del jazz moderno, che ha suonato con leggende come Joe Henderson, Stan Getz, Joshua Redman e Paul Motian; Vincent Peirani, innovatore della fisarmonica grazie ad una visione che abbraccia jazz, musica classica, world music e rock; il brasiliano Mauro Refosco, percussionista di fama internazionale, che ha collaborato con artisti come David Byrne, i Red Hot Chili Peppers e Thom Yorke. Stefano Bollani, pianista e compositore celeberrimo, è tra i musicisti italiani più stimati e amati al mondo, capace di spaziare tra jazz, classica e musica brasiliana con uno spirito di continua esplorazione.

Ha collaborato con leggende come Chick Corea, Pat Metheny, Enrico Rava e Richard Galliano, ha suonato con orchestre sinfoniche di fama mondiale e ha composto colonne sonore premiate, come Il pataffio, vincitrice del David di Donatello 2023. Parallelamente, è autore di libri e protagonista di spettacoli teatrali e programmi televisivi come Via dei Matti Numero Zero su Rai3.



Dopo lo Stefano Bollani quintet, Fatti di Musica proseguirà il suo viaggio per tutta la regione con una raffica di eventi in continuo aggiornamento: il 18 luglio al Museo Archeologico di Reggio il Rispetto Tour di Federico Quaranta; il 20 luglio in Piazza del Popolo di Reggio lo spettacolo di Teatro Urbano Internazionale Fuoco della Compagnia dei Folli (ingresso libero); il 21 luglio in Piazza del Popolo di Reggio C. e il 22 luglio nel Teatro di Parco Mitoio di Lamezia Terme lo show di Stefano De Martino.

Ed ancora, il violinista Federico Mecozzi il 25 luglio, il cabarettista Gennaro Calabrese il primo agosto e il pianista Remo Anzovino l’8 agosto, tutti al Museo Archeologico Nazionale di Reggio; il 9 agosto a Bovalino Paolo Belli Big Band; il 10 agosto in Piazza Castello di Reggio gli Afterhours. Ben due live il 12 agosto, Fedez a Cittanova e Gabry Ponte a Villapiana, Ron il 13 agosto a Mesoraca e il 14 a Pallagorio, l’Orchestra Brutia con Disco il 16 agosto in Piazza De Nava di Reggio per Museo in Fest nell’anniversario del ritrovamento dei Bronzi di Riace, Max Gazzè e Calabria Orchestra il 22 agosto ad Oppido M. e Lio il 23 agosto a Giffoni per la Città Metropolitana di Reggio, Sergio Cammariere il 23 agosto a Crucoli, Enrico Brignano il 27 agosto nel Teatro all’aperto di Parco Mitoio di Lamezia Terme, Nino Frassica e la Los Plaggers band il 22 agosto al Museo di Reggio, il 30 agosto a Villapiana e il 6 settembre a San Pietro Magisano.