Giorno (M5S): “Valle del Crati senz’acqua, agricoltori abbandonati”

Il Movimento 5 Stelle, per voce del coordinatore provinciale di Cosenza Giuseppe Giorno, esprime forte preoccupazione per l’assenza di acqua dal Consorzio di Bonifica nella Valle del Crati, condizione che sta causando gravi danni alle attività agricole della zona.

“La mancanza di forniture idriche sta mettendo in ginocchio decine di aziende agricole, già provate da rincari e difficoltà strutturali,” dichiara Giuseppe Giorno coordinatore provinciale M5S di Cosenza.

“È inaccettabile che, nonostante i reiterati appelli, l’assessore regionale all’agricoltura Gianluca Gallo resti silente davanti a un’emergenza che richiede risposte immediate e concrete, sollecitando trasparenza sulle cause dell’interruzione”.

La Valle del Crati è simbolo di eccellenze produttive e tradizioni rurali, ma anche di sacrifici quotidiani che oggi vengono ignorati dalle istituzioni. Giorno richiama l’attenzione su una grave lacuna: l’assenza di un sistema di emergenza idrica che possa tutelare gli agricoltori in momenti di crisi, come siccità o interruzioni impreviste e non basta erogare fondi a pioggia dall’Europa.

Le imprese agricole chiedono servizi stabili: consulenze agronomiche e digitali; accesso facilitato a tecnologie per l’irrigazione intelligente; semplificazione burocratica; incentivi mirati per la transizione agro-ecologica.

L’acqua non è un privilegio, ma un diritto. E come tale va garantito".