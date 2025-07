Imprenditore strozzato consegna i soldi segnati e fa arrestare il presunto aguzzino

Probabilmente esausto ha deciso di affidarsi ai Carabinieri denunciando di esser strozzato da un usuraio e, d’accordo coi militari, organizza un incontro con quest’ultimo per consegnargli del denaro ma, invece, lo fa arrestare.

Protagonista della vicenda un imprenditore di Cassano, popoloso centro dello Ionio cosentino che ha fatto cadere nelle maglie della giustizia un 60enne, F.F.L, originario di Terranova da Sibari

Dopo la denuncia della vittima è difatti scattata immediatamente l’attività investigativa, che si è sviluppata con l’organizzazione dell’appuntamento, pianificato ad hoc per monitorare la consegna di una tranche dalle mani dell’imprenditore a quelle del suo presunto aguzzino, che si è visto affidare delle banconote che erano state però precedentemente segnate.

Il riscontro effettuato successivamente, con il coordinamento del magistrato di turno della Procura di Castrovillari, ha fato quindi ritenere di avere raccolto una serie di elementi idonei per procedere all’arresto in flagranza del 60enne, per il quale si sono spalancate le porte del carcere della città del Pollino.