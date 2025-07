Scontro tra una Jeep e una Renault: ferita una donna, finisce in ospedale

Un persona è rimasta ferita ed è finita in ospedale a seguito di un incidente stradale avvenuto nella tarda serata di oggi in via Alida Nucifero, in località Marinella del comune di Lamezia Terme,

Il sinistro ha visto coinvolte due vetture, una Jeep Renegade e una Renault Captur. A seguito dell’impatto, la conducente della Renault ha avuto la peggio ed è stata immediatamente assistita dal personale sanitario del Suem118, che ha poi provveduto al suo trasferimento nel vicino nosocomio per gli accertamenti e le cure necessarie.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento lametino che hanno messo in sicurezza l’area interessata e i due veicoli. Presenti anche gli agenti della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza per gli adempimenti di competenza.