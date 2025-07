Inserito nel circuito rom dello spaccio: sorveglianza per 28enne pregiudicato

Nei giorni scorsi, la Seconda Sezione Penale del Tribunale di Catanzaro, accogliendo la proposta del Questore del capoluogo, ha disposto la Sorveglianza Speciale di Pubblica Sicurezza nei confronti di un 28enne residente nel quartiere di viale Isonzo e ritenuto particolarmente pericoloso.

L’istruttoria effettuata dalla Divisione Polizia Anticrimine avrebbe infatti evidenziato una “perdurante personalità negativa” dell’uomo, che nonostante fosse già destinatario di un Avviso Orale si sarebbe reso protagonista di altri fatti criminosi.

Lo stesso, infatti, risulta gravato da diverse condanne per armi e ricettazione ed è stato coinvolto in numerose indagini per estorsione e traffico di stupefacenti.

Peraltro, le frequentazioni con pregiudicati, i suoi legami di parentela e i precedenti a suo carico lo fano ritenere perfettamente inserito in un contesto delinquenziale e, soprattutto, nel noto circuito dello spaccio gestito dalla comunità rom proprio nella zona di viale Isonzo.

Le numerosissime vicende giudiziarie che lo hanno visto protagonista negli anni, secondo il Tribunale di Catanzaro sono “sintomatiche di una spiccata pericolosità sociale” e, pertanto, si è ritenuto “meritevole di essere sottoposto ad una particolare sorveglianza” per la durata di tre anni.

Al 28enne è stato imposto l’obbligo di soggiorno nel comune di residenza, con divieto di espatrio e contestualmente gli è stato ritirato qualsiasi documento utile a questo scopo.

Inoltre, per neutralizzare la sua pericolosità, gli sono stati imposti particolari divieti e prescrizioni tra cui l’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria che consentirà di monitorarlo efficacemente per tutto il periodo della sorveglianza.