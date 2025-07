Tedesca violentata nel crotonese, marito fermato prima che partisse

Avrebbe dovuto essere un piacevole periodo di vacanza al mare prima di rientrare in Germania ma si è trasformato probabilmente in un incubo per una donna tedesca che ha deciso di rivolgersi ai carabinieri accusando il marito di averla violentata.

Accade a Torre Melissa, dove l’uomo, anche lui tedesco e di 42 anni, è stato intanto sottoposto ad un fermo di indiziato di delitto emesso dalla Procura della Repubblica di Crotone.

I primi accertamenti - condotti subito dopo la denuncia della donna, hanno portato i carabinieri della Compagnia di Cirò Marina, a raccogliere quello che viene ritenuto “un quadro indiziario importante” a carico dell’indagato.

Un quadro che farebbe emergere almeno tre episodi di violenza sessuale commessi sulla moglie (due delle quali che si sarebbero consumate qui in Italia), insieme a minacce e violenze verbali.

Quanto appurato dai militari è stato poi condiviso dalla Procura che, nei confronti dell’uomo - che stava per rientrare in Germania con un aereo già prenotato - ha immediatamente emesso il fermo, consentendone così la cattura e il suo trasferimento in carcere.