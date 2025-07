Traffico: prove generali di esodo estivo, weekend da bollino rosso

Nel terzo fine settimana di luglio lungo la rete stradale e autostradale di Anas, è atteso traffico in costante aumento con spostamenti in crescita dai grandi centri urbani verso le località di villeggiatura, di mare al sud e di montagna a nord e verso i confini di Stato.

Si tratta delle prove generali dell’esodo estivo il via dal prossimo fine settimana. Nel pomeriggio e nella serata di oggi è previsto bollino rosso così come nella mattinata di domani, sabato 19 luglio, e nel pomeriggio di domenica 20 per i rientri.

Cantieri ottimizzati

“Si intensificano le partenze con l’avvicinarsi, a partire dalla prossima settimana, della fase più acuta dell’esodo estivo. Anas – ha dichiarato l’Amministratore delegato Claudio Andrea Gemme - è impegnata a semplificare la gestione del traffico con l’ottimizzazione dei cantieri per ridurre al minimo i disagi alla circolazione in occasione delle grandi partenze. Abbiamo potenziato i nostri presìdi su tutto il territorio nazionale. L’obiettivo è dare agli utenti strade ancora più sicure e con migliori tempi di percorrenza”.

Per consentire la fluidità del traffico l’Anas garantirà presìdi di personale sull’intera rete stradale e autostradale, in particolar modo in corrispondenza dei cantieri inamovibili.

Le previsioni in Calabria

L’intensificazione della circolazione potrà riguardare i principali itinerari turistici, dunque interessare anche le arterie della nostra regione: ad esempio la Autostrada A2 del Mediterraneo che attraversa Calabria, Basilicata e Campania; ma anche le statali 106 “Jonica” e 18 “Tirrena Inferiore”.