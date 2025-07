Coppia d’anziani sorpresa dal fuoco nella notte: lui muore, lei ustionata

Potrebbe essere stata una sigaretta rimasta accesa ad innescare l’incendio in una abitazione di via Nova, a Rocca Imperiale, nel Cosentino, dove ha perso la vita un uomo.

Al momento del rogo – divampato nel cuore della notte - la vittima, un 85enne originario del barese, era in casa con la moglie che però è riuscita a mettersi in salvo soccorsa nell’immediatezza da alcuni vicini. Al momento si trova in ospedale, in prognosi riservata, avendo riportato delle ustioni gravi.

Ad accorgersi dell’incendio sono stati proprio i vicini, che accortisi del fumo si sono precipitati a prestare i primi soccorsi, tentando con mezzi di fortuna di spegnere il fuoco e poi aiutando l’anziana, evidentemente in difficoltà, ad uscire da una finestra dell’abitazione.

Sul posto i sanitari del Suem 118, i Vigili del Fuoco ed i Carabinieri che stanno indagando sull’accaduto e cercando di comprendere cosa possa aver innescato le fiamme. Nessuna ipotesi viene al momento esclusa.