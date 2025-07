Crotone, serbatoio vuoto: manca l’acqua a Papanice, disagi parte alta città

Il servizio Idrico Sorical comunica che a causa di una riduzione della portata di acqua grezza in arrivo all'ipot Neto, in giornata sarà sospesa l'erogazione idrica nella frazione Papanice in quanto il serbatoio a servizio della frazione è quasi vuoto.

Potrebbero inoltre verificarsi dei cali di pressione o interruzioni della fornitura idrica anche nelle zone più alte di Crotone città. A darne notizia il Comune di Crotone.