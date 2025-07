Laino Borgo, nel centro storico inaugurata Piazza Navarro

Si è rifatto il look il centro di Laino Borgo, con Piazza Navarro tirata a lucido con un restyling che è la fase iniziale di un progetto più ampio di riqualificazione che proietta il cuore del vivere sociale e civile in un salotto elegante pronto a mostrarsi ai residenti e i turisti in tutta la sua bellezza. A darne notizia l'ente comunale.

«Con la giornata di ieri - ha dichiarati il sindaco Mariangelina Russo - segniamo una nuova fase di crescitra e trasformazione per uno dei luoghi simbolo di Laino Borgo. Abbiamo inaugurato con grande entusiasmo e orgoglio il completamento dei lavori di ristrutturazione di Piazza Navarro, che restituiscono a tutti noi una piazza più bella, più accogliente, più vivibile».

"Un intervento - prosegue la nota - che è molto più di un semplice restauro urbano nel cuore della città, perchè è simbolo di impegno dell'amministrazione comunale nel voler valorizzare il borgo dando vita ad uno spazio «più bello, più sicuro e più accogliente per tutti» ha spiegato il primo cittadino.

L'opera è frutto del lavoro di squadra tra amministrazione, direttore dei lavori, professionisti e imprese locali, che «hanno creduto in questo progetto e hanno contribuito con passione e dedizione al suo successo» ha aggiunto Russo.

Il progetto è stato candidato e finanziato dal Cis Calabria, tra i tanti è stato scelto quale progetto innovativo e inclusivo, perché oltre alla piazza presto si darà vita ad un albergo diffuso che permetterà di offrire maggiore ospitalità nel cuore di Laino Borgo, irrobustendo la filiera dell'accoglienza e realizzando una filiera economica attorno ad essa.

Un grazie al direttore dei lavori ingegnere Salvatore Leto e la sua equipe che in stretto contatto con l’ufficio tecnico comunale e la ditta Carlomagno hanno portato a termine in minor tempo rispetto a quanto previsto da progetto all'opera consegnata alla città con una cerimonia emozionante.

Nella piazza rinnovata è stata sostituita la pavimentazione, sono stati installati nuovi impianti di illuminazione che rendono il cuore di Laino Borgo ancora più suggestivo di sera. Sarà migliorato l’arredo urbano che contribuirà a rendere l’ambiente più accogliente

Una piazza che sarà inclusiva, per tutti, garantendo accessibilità e sostenibilità allo stesso tempo, diventando cosi «punto di ritrovo, di scambio, di crescita culturale e sociale. E in questo senso ringrazio tutti i sindaci e gli amministratori del territorio presenti, a testimonianza della nostra volontò comune di fare rete per valorizzare al meglio il territorio e le sue potenzialità. Ogni cambiamento - ha concluso il sindaco Mariangelina Russo - è una nuova opportunità per costruire, per crescere, per migliorare».