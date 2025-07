Sbarchi. Una settantina di migranti soccorsi al largo del crotonese

(Foto: Cri Crotone)

Altri 73 migranti di nazionalità afgana e iraniana, tra cui otto donne, una ventina di minorenni (una decina quelli non accompagnati, oltre ad un bimbo di soli 6 mesi), sono stati soccorsi nella serata di ieri a circa trenta miglia al largo di Capo Rizzuto, nel crotonese.

La barca in avaria

La Guardia Costiera del capoluogo pitagorico li ha intercettati nel primo pomeriggio di martedì 22 luglio, mentre viaggiavano a bordo di una barca a vela in avaria, inviando sul posto una motovedetta, la CP 311, che dopo un paio d’ore li ha raggiunti trasbordandoli con non poche difficoltà, date le condizioni meteomarine (sul luogo spirava vento a forza 6) per poi trasferirli nel porto di Crotone, dove sono giunti dopo le 20:30.

L'accoglienza

Qui, ad attenderli, la consueta macchina dell’accoglienza che ha proceduto alle operazioni di sbarco con l’assistenza dei volontari della Croce Rossa Italiana. Le attività, coordinate dall’Ufficio immigrazione della Questura locale, hanno previsto i controlli sanitari da parte dell’Asp provinciale e poi il trasferimento dei migranti nel centro di Sant’Anna.