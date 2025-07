Petilia, Consiglio approva riqualificazione percorso via Arringa-Corso Giove

Il consiglio comunale di Petilia Policastro, nella seduta del 22 luglio, ha approvato, con i voti favorevoli della maggioranza e due voti contrari dell’opposizione, il progetto esecutivo, con inserimento del vincolo preordinato all’esproprio e variante allo strumento urbanistico, dell’intervento di riqualificazione urbana del percorso “Via Arringa-Corso Giove” ed efficientamento energetico dell’illuminazione del centro e delle frazioni.

Con questo via libera l’assise ha dato gli strumenti necessari al Comune ed al caposettore di poter poi procedere alla realizzazione di questa importante opera di pubblica utilità, con la riqualificazione urbana dell’area, attesa da molti anni.

Un corposo finanziamento

Come ha spiegato il sindaco Simone Saporito introducendo il punto all’ordine del giorno, «l’amministrazione è riuscita ad avere un importante e corposo finanziamento da parte della Coesione territoriale del Cis, di 2,1 milioni».

Il primo cittadino ha sottolineato che è stata inserita «sin dall'inizio, la progettazione di un parcheggio, proprio nella parte tra le più congestionate della nostra città, quella nei pressi della banca e della caserma dei Carabinieri, in una zona nevralgica e centrale. Questo finanziamento è stato uno dei 110 interventi che ha avuto la priorità alta che è stato presentato a dicembre del 2021 e la cui graduatoria è stata poi pubblicata a giugno del 2022».

La richiesta dei cittadini

Il sindaco, inoltre, ha comunicato che lo scorso 10 giugno è pervenuta al protocollo del Comune una nota controfirmata dai cittadini che chiedevano di realizzare un parcheggio a lisca di pesce.

«Un parcheggio – ha specificato Saporito - che potesse permettere il maggior numero di posti andando a realizzare un’importante opera che, anche secondo i cittadini che abitano in quella zona o che lì hanno un’attività commerciale, è ritenuta di meritevole importanza ed anche urgente”.

«L'amministrazione comunale - ha aggiunto - ha inteso andare incontro a quelle che sono state le richieste che ci sono prevenute anche dalla cittadinanza, andando a allargare il più possibile e la parte di particella che si può espropriare».

La convenzione col privato

In precedenza l’ente ha firmato una convenzione con un privato, che vantava diritti sull’area interessata all’intervento, con lo scambio di proprietà di alcune particelle di terreno che consentirà all’ente di realizzare il parcheggio.

Replicando al capogruppo di minoranza, Giovanbattista Scordamaglia che contestava la convenienza per l’ente della convenzione perché, a suo dire, sbilanciata a favore del privato, il primo cittadino ha rimarcato che la parte ricevuta dall’ente è più ampia di quella ceduta e che il tutto non comporterà ulteriori spese.

Gli equilibri di bilancio

Nel corso della seduta della Civica Assise è stato anche approvato, a maggioranza, l’assestamento generale e salvaguardia degli equilibri al bilancio di previsione finanziario 2025/2027.

Nella sua relazione introduttiva, il sindaco ha rimarcato che i conti dell’ente sono in equilibrio e, su sollecitazione del capogruppo di minoranza, Scordamaglia, ha ribadito che il cronoprogramma delle opere pubbliche stanno rispettando i tempi previsti. Sul punto la minoranza ha votato contraria, mentre si sono astenuti i due consiglieri di idea Comune.

Il punto delle utente elettriche

Ratificata, sempre a maggioranza, della “Variazione al bilancio di previsione finanziario 2025/2027 adottata in via d’urgenza per il pagamento di utenze elettriche”; anche in questo caso, astensione di Idea comune e voto contrario dell’opposizione.

Altra ratifica ha riguardato la “Variazione al bilancio di previsione finanziario 2025/2027 adottata in via d’urgenza”.

Inoltre, il Consiglio ha votato, all’unanimità, il recesso del Comune dall’adesione ad Asmel (Associazione per la sussidiarietà e la modernizzazione degli enti locali) e dall’Asmel Scarl, dopo la relazione della dirigente Rosaria Mannarino.

Il regolamento sugli animali

È stato, invece, rimandato ai prossimi consigli per un’ulteriore approfondimento, a cura di una commissione composta da un componente per ogni gruppo consiliare, il regolamento comunale per la tutela e il benessere degli animali che era stato presentato dalla consigliera Maria Teresa Sisca. La proposta del rinvio era stata del consigliere Scordamaglia