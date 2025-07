Società noleggia 16 camion: né paga e né li restituisce. Scatta il sequestro

Nell’ambito di un procedimento penale, acceso presso la Procura della Repubblica di Lamezia Terme, sono stati emessi due distinti decreti di sequestro preventivo nei confronti della legale rappresentante di una società che opera nella Piana nel campo dell’autotrasporto, a cui si contesta, a vario titolo, l’appropriazione indebita ai danni di una società di noleggio che ha la sede legale a Torino.

La denuncia del locatore

Secondo quanto emerso nel corso delle indagini, scaturite da due denunce giunte alla stessa Procura, i finanzieri del Nucleo Mobile e della Sezione di Polizia Giudiziaria del Gruppo cittadino hanno effettuato degli accertamenti specifici verificando che in relazione a sedici contratti di locazione finanziaria stipulati, per altrettanti automezzi noleggiati, non sarebbero stati versati gli importi dovuti e che i camion non sarebbero stati restituiti al legittimo proprietario.

L'appropriazione indebita

Così facendo, quindi, la società lametina si sarebbe appropriava indebitamente dei sedici mezzi pesanti a danno dell’azienda di noleggio: mezzi che oggi sono stati quindi sequestrati dai finanzieri ed affidati in custodia alla persona nominata dal giudice.