Crotone. Fermato in auto con un chilo di coca, corriere finisce in carcere

Un altro importante risultato nella lotta al traffico di stupefacenti quello messo a segno dalla Squadra Mobile di Crotone che, nelle scorse ore, ha intercettato e arrestato un corriere che trasportava un chilo di cocaina purissima.

Il soggetto, un 29enne del reggino, F.E. le sue iniziali, è stato fermato lungo le arterie della statale 106 che si ricongiungono con il centro cittadino, mentre viaggiava su una Fiat Panda.

L’intuito degli agenti

La vettura ha subito attirato l’attenzione degli agenti, dato che non procedeva in modo fluido ma alternava momenti di guida rallentata ad altri più allegri.

Intuito che ci fosse qualcosa di poco chiaro i poliziotti hanno così deciso di eseguire un controllo più approfondito, anche a causa del comportamento sospetto del conducente. È così che sotto al sedile posteriore è stato trovato, ben nascosto, un panetto di coca del peso di più di un kilogrammo.

La flagranza e le manette

Il giovane, incensurato, è stato quindi arrestato in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e per lui si sono spalancate le porte della Casa Circondariale di Crotone. Contestualmente la polizia ha eseguito una perquisizione anche a casa sua a Reggio Calabria ma dove non è stato trovato nulla.

Le indagini, comunque, ancora in corso, con lo scopo di accertare eventuali collegamenti tra l’arrestato e gruppi criminali. La droga sequestrata se fosse stata immessa sul mercato avrebbe fruttato più di 200 mila euro.