Successo a Brancaleone per Bellino e Cossentino con “Cuore elastico”

Un altro trionfo per "Cuore elastico", il libro firmato dall’attore e personaggio televisivo Nunzio Bellino e dall’autore e regista Giuseppe Cossentino, presentato a Brancaleone presso l’elegante Altalia Hotel Villaggio Club. L’evento ha registrato il tutto esaurito, confermando il forte impatto emotivo e culturale del progetto.

"Un grande ritorno - si legge in una nota dei promotori - degli autori nei luoghi pavesiani, territori profondamente legati alla memoria e alla poetica di Cesare Pavese, in cui il concetto di resilienza, centrale nel libro, trova un’eco naturale tra i paesaggi calabresi e le voci autentiche della gente del Sud.

A moderare l’incontro il giornalista Sante Cossentino, che ha curato l’introduzione del volume. La prefazione è invece a firma del giornalista Giuseppe Nappa, che ha offerto una chiave di lettura intensa e coinvolgente.

L’incontro è stato ospitato all’interno dell’Altalia Hotel Villaggio Club, una delle realtà turistiche più rilevanti del reggino, gestita con passione e visione dalla famiglia Romano, che gli autori hanno ringraziato per l’ospitalità e per aver creduto in questa iniziativa culturale.

“Poter riportare qui il nostro messaggio, in questi luoghi intrisi di letteratura, natura e umanità, è per noi motivo di grande orgoglio,” hanno dichiarato Bellino e Cossentino. “'Cuore elastico' nasce dal dolore trasformato in forza, e parlare di resilienza nei luoghi di Pavese è un atto simbolico e potente.”

Applausi sentiti, emozione e grande partecipazione hanno segnato l’incontro, a dimostrazione di come cultura e racconto possano ancora unire e ispirare".