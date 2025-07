Spinti al largo dalle correnti non riescono a tornare a riva: soccorse dal Roan

Disavventura a lieto fine per due persone, soccorse nella giornata di ieri da una motovedetta della Guardia di Finanza, intervenuta dopo diverse segnalazioni da parte dei bagnanti. Lo scenario è quello del litorale di Corigliano-Rossano, dove le forti correnti ed i venti avrebbero spinto molto a largo due persone, che non riuscivano più a tornare a riva autonomamente.

Tutto sarebbe nato dall'allarme lanciato in spiaggia da alcune persone, che avevano notato come un anziano fosse finito particolarmente al largo mentre si trovava su un materassino gonfiabile, senza riuscire a fare ritorno a riva. Circostanza che ha spinto un bagnino ad intervenire: dopo aver raggiunto il malcapitato, però, si sarebbe reso conto anche lui di poter fare poco contro le forti correnti, che continuavano ad allontanare entrambi dalla costa.

Per comprendere la gravità della situazione, basti sapere che per ritrovare i due malcapitate è stato necessario far intervenire il Reparto Operativo Aeronavale di Vibo Valentia, che con un volo ha individuato il materassino e fornito una posizione precisa ad una motovedetta della Sezione Operativa Navale di Corigliano-Rossano, che ha poi potuto raggiungere celermente il posto.

I due uomini, entrambi stremati ed evidentemente scossi, sono stati fortunatamente tratti in salvo e riportati a riva senza alcuna conseguenza.