San Ferdinando, stabilizzazione integrale dei tirocinanti di inclusione sociale

Il Comune di San Ferdinando annuncia una decisione storica: la stabilizzazione integrale dei tirocinanti di inclusione sociale (Tis).

Un gesto concreto, che mette al centro le persone, il lavoro e la dignità, segnando una nuova tapppa lungo il percorso verso la giustizia sociale e lo sviluppo della comunità.

Decisione non facile e dalle implicazioni rilevanti: San Ferdinando è oggi il Comune calabrese con la più alta incidenza di Tis in proporzione agli abitanti visto che conta ben 14 tirocinanti per circa 4.000 residenti; un dato che rappresenta quanto stabilizzare questi lavoratori non sia stata una scelta agevole né scontata: il contributo regionale non copre tutti i costi previsti, e ciò comporterà per l’Ente un impegno finanziario diretto – coprendo le spese residue fino al 2029 e sostenendo l’intero costo delle assunzioni negli anni successivi. Eppure, abbiamo deciso di andare avanti perché davanti alla precarietà e all’incertezza, non si può restare silenti. A renderlo noto il Comune.

"In un tempo - continua la nota - in cui trovare lavoro è sempre più difficile e in cui la Calabria ha visto emigrare oltre 400.000 giovani negli ultimi dieci anni, San Ferdinando fa una scelta diversa: scommette sul futuro, sulle persone, sulle storie di chi ha dato tanto al proprio Comune senza garanzie, ma con grande dedizione. Così come fatto nel 2021 con la stabilizzazione dei 29 Lpu/Lsu, anche oggi restituiamo serenità e prospettiva a chi ha vissuto per anni in una condizione sospesa, senza certezze né tutele. Finalmente, i tirocinanti potranno uscire dal limbo del precariato e costruire un percorso di vita stabile, sicuro e libero dalla paura del domani.

Vogliamo dire grazie di cuore a ciascuno di loro, per il lavoro prezioso svolto al servizio della comunità. Un pensiero speciale va anche agli over 60 che hanno concluso il loro percorso lo scorso maggio: il vostro impegno ha lasciato un segno profondo e un ricordo indelebile.

L’Amministrazione Comunale, attraverso le parole del sindaco Luca Gaetano dichiara che «abbiamo scelto di investire nel capitale umano, perché è la risorsa più preziosa che una comunità possiede. Dietro ogni tirocinante c’è una storia di impegno, di sacrificio silenzioso, di senso del dovere. Stabilizzare queste persone non è solo un atto amministrativo, ma il riconoscimento concreto di un merito maturato sul campo, giorno dopo giorno, al servizio del bene comune.

In un contesto in cui troppo spesso il lavoro è precario e le competenze restano invisibili, San Ferdinando sceglie di premiare il valore, la professionalità e la dedizione. Crediamo che solo partendo dalle persone – e dal loro diritto a un futuro dignitoso – si possa costruire una comunità davvero forte, coesa e capace di guardare avanti. Nessun investimento è più giusto e lungimirante di quello fatto sul lavoro e sul talento di chi crede nel proprio territorio. Questa scelta non è solo un atto amministrativo ma è un messaggio chiaro: restare nei propri luoghi è possibile. Crederci insieme è solo il primo passo».