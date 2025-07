Asp Vibo, Fp Cgil e Cgil Area Vasta incontrano i commissari: “Ecco le urgenze”

Il Segretario Generale Fp Cgil Area Vasta Franco Grillo e il Segretario Generale Cgil Area Vasta Enzo Scalese hanno ieri incontrato con una delegazione i commissari Asp di Vibo Valentia illustrando loro criticità e anomalie che necessitano di un intervento urgente e risolutivo.

Il sindacato ha ribadito la disponibilità a sostenere il processo di messa in sicurezza dell'Asp, con particolare attenzione agli aspetti legati alla legalità. È stato necessario richiamare alcuni atti dell'azienda, già contestati in passato, che risultano inadeguati dal punto di vista organizzativo rispetto al contesto normativo e alle linee guida regionali relative alle professioni sanitarie e alla dirigenza. Tra le criticità sollevate i ritardi nei lavori del Pronto Soccorso che non permettono un servizio tempestivo e adeguato. Fp Cgil e Cgil ne hanno chiesto un’accelerazione.

Il sindacato ha poi richiesto la rimodulazione dei posti letto in alcuni reparti, in particolare in ortopedia in cui è urgente il ripristino di 14 posti letto pre pandemia rispetto agli attuali 8.

Allo stesso tempo è emersa la necessità di adeguare i posti letto assegnati alla Asp di Vibo portandoli al passo di quelli di cui fruiscono le altre province. Attualmente, la provincia di Vibo ha solo 1,47 posti letto per 1.000 abitanti, a fronte dei 3,53 di Catanzaro e 2,6 di Crotone.

Situazione analoga per i posti letto per post-acuti: con soli 0,36 letti per 1.000 abitanti Vibo Valentia è significativamente al di sotto della media regionale di 0,6 e dei 1,32 di Crotone, evidenziando anche qui un grave divario.

Non va meglio per le strutture complesse: la provincia dispone di 17 unità operative, rispetto alle 19 di Crotone, 78 di Reggio Calabria, 101 di Catanzaro e 87 di Cosenza, rendendo evidente la necessità di una ristrutturazione e ottimizzazione delle risorse.

Il sindacato ha anche sottolineato l'urgenza di recuperare crediti per oltre 15 milioni di euro, derivanti dal riparto del fondo sanitario e dalle problematiche legate alla distribuzione del fondo perequativo, che hanno ulteriormente penalizzato le già limitate risorse economiche dell'Asp di Vibo.

Queste problematiche influiscono significativamente sul calcolo del fabbisogno di personale, ostacolando la corretta erogazione dei servizi sanitari ai cittadini. I commissari hanno assicurato che tutte queste questioni sono state messe in evidenza ai tavoli regionali e hanno manifestato il loro impegno a trovare soluzioni, sebbene molte richiederanno un intervento proprio a livello regionale.

È emersa anche l'incertezza riguardo ai criteri utilizzati per il calcolo del fabbisogno di personale, su cui la Cgil ha richiesto un incontro urgente con la Regione.

Il dialogo si è concluso con l'accordo di proseguire i confronti nelle settimane a venire, in particolare per la redazione del nuovo atto aziendale. Questa fase rappresenta un'opportunità preziosa per affrontare in modo efficace le problematiche esistenti e migliorare la situazione sanitaria della provincia di Vibo Valentia.

All’incontro erano presenti come delegazione di supporto Francesco Contartese, Segretario Fp Cgil Area Vasta, e Nadia Fortuna, Segretaria Cgil Area Vasta".