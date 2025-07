Crotone, presentata la campagna di sensibilizzazione “Se io bevo, guida tu!”

È stata presentata, questa mattina, presso la Sala Consiliare “Falcone e Borsellino” la campagna di sensibilizzazione “Se io bevo, guida tu!”, promossa dalla Commissione Pari Opportunità del Comune di Crotone e dalla III Commissione Consiliare con il sostegno dell’Amministrazione Comunale ed in collaborazione con l’Azienda Sanitaria Provinciale e il Settore Sicurezza Stradale della Provincia di Crotone.

A presentare l’iniziativa la presidente della Commissione Pari Opportunità Anna Maria Oppido, la presidente della III Commissione Consiliare Antonella Passalacqua, il vicesindaco Sandro Cretella. Presente alla conferenza il dottor Domenico Flotta dell’Asp e le componenti della Commissione Pari Opportunità. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di prevenire gli incidenti stradali legati all’abuso di alcol, promuovendo una cultura della responsabilità tra i giovani e nei contesti della vita sociale e notturna.

Il messaggio centrale della campagna è semplice ma incisivo: in ogni gruppo c’è sempre qualcuno che può fare la scelta giusta e mettersi al volante al posto degli altri.

“La sicurezza stradale non è solo una questione di regole, ma anche di rispetto verso se stessi e verso gli altri. Con questa campagna vogliamo parlare soprattutto ai giovani, utilizzando un linguaggio diretto, concreto, che invita alla responsabilità condivisa. L’invito è a prendersi cura gli uni degli altri, senza stereotipi o ruoli imposti” ha detto la presidente della Commissione Pari Opportunità Anna Maria Oppido.

Questa campagna si inserisce in un percorso più ampio di educazione civica e prevenzione, che coinvolgerà scuole, associazioni e cittadini. Il titolo “Se io bevo, guida tu!” è volutamente semplice, ma racchiude un messaggio fondamentale: è possibile divertirsi senza mettere a rischio la propria vita e quella degli altri. La nostra Commissione continuerà a sostenere progetti che uniscono sensibilizzazione e concretezza” ha detto la presidente della III Commissione Consiliare Antonella Passalacqua.

“Sosteniamo convintamente una campagna di sensibilizzazione che promuove valori fondamentali come la responsabilità e la solidarietà. E’ una iniziativa che si inserisce nell’ambito della comunicazione istituzionale dell’Ente e soprattutto un messaggio di condivisione che vogliamo inviare ai giovani in particolare” ha detto il vicesindaco Cretella.

La campagna, in questa prima fase, ha visto la realizzazione di un video, che è stato proiettato in anteprima nella Sala Consiliare.

Il video “Se io bevo, guida tu!” è una clip di sensibilizzazione rivolta soprattutto ai giovani e ai frequentatori della movida. Ambientato in una classica serata tra amici, il video invita con realismo e immediatezza alla scelta consapevole di chi, per proteggere chi ama, rinuncia a bere per poter guidare in sicurezza.

Sarà inizialmente proiettato durante gli eventi della stagione estiva ma come è stato anticipato ci saranno ulteriori momenti di approfondimento sul tema nel prosieguo dell’anno coinvolgendo, tra l’altro, anche le scuole".