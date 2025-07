Crisi idrica a Trebisacce, il sindaco chiede lo stato di calamità

La siccità che da mesi colpisce il comprensorio dell’alto jonio cosentino sta causando gravi disagi non solo per l’approvvigionamento idrico potabile, ma soprattutto per l’irrigazione delle colture agricole, con ricadute drammatiche sull’economia e sull’occupazione del territorio.

Con una nota ufficiale inviata al presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, all’assessore regionale all’agricoltura Gianluca Gallo e al commissario straordinario del Consorzio di Bonifica della Calabria, il sindaco di Trebisacce, Franco Mundo, ha chiesto l’immediata sospensione del ruolo irriguo 2025, in considerazione della drastica riduzione della dotazione idrica – passata da 8 a 4 milioni di metri cubi – e del fatto che nel territorio di Trebisacce l’acqua non viene erogata a fini irrigui da oltre due mesi.

“Molti agricoltori - si legge nella comunicazione - sono stati costretti a realizzare pozzi e/o attingere acqua mediante trasporto e altri mezzi con costi notevoli ulteriori, anche per l’energia elettrica. Per tali motivi si chiede con urgenza un immediato intervento teso alla sospensiva degli avvisi di pagamento per l’annualità 2025 emessi da Consorzio di Bonifica della Calabria, stante la mancata erogazione dell’acqua per uso irriguo”.

Il primo cittadino ha inoltre sollecitato la Regione a richiedere al Governo nazionale la dichiarazione dello stato di calamità naturale, sottolineando come l’agricoltura dell’alto jonio, soprattutto quella intensiva, stia attraversando una fase di estrema difficoltà, con produzioni ridotte o compromesse e gravi conseguenze occupazionali.

La nota è stata inviata per conoscenza anche alle principali associazioni di categoria – Confagricoltura e Coldiretti – alle quali viene chiesto di sostenere la richiesta avanzata dal Comune di Trebisacce e di attivarsi per tutelare concretamente gli interessi degli agricoltori, finora lasciati senza un’adeguata rappresentanza politica e istituzionale. In un momento così critico serve un’azione corale e decisa per difendere un comparto vitale per l’economia locale e per evitare che la crisi idrica si trasformi in un disastro sociale.