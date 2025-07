Cassano. A Sibari una postazione sanitaria attiva h24 e per tutto l’anno

Gianpaolo Iacobini

È di pochi giorni fa la notizia della firma del protocollo di intesa tra l’amministrazione comunale del Comune di Cassano All’Ionio – guidata dal Sindaco Gianpaolo Iacobini – con l’Asp, la Regione Calabria ed Elitaliana, per l’utilizzo dello stadio comunale “P. Toscano” come pista di atterraggio diurna e notturna per l’elisoccorso (un accordo che coinvolge 15 stadi comunali in tutta la Regione) con l’obiettivo principale di ridurre drasticamente i tempi di soccorso in caso di emergenze gravi, come traumi, infarti e ictus, migliorando la copertura sanitaria del comune ionico.

Adesso arriva un’altra piccola buona notizia: “Nell'ambito del confronto con l'Azienda Sanitaria Provinciale – ha esordito il primo cittadino – siamo riusciti a far sì che anche Cassano, al pari di altri comuni, possa ospitare già dalle prossime settimane e per tutto l'anno un'ambulanza in configurazione Victor con a bordo un autista soccorritore e due soccorritori, in servizio permanente H24, in stretto collegamento con il servizio del 118”.

Questa postazione sarà realizzata a Sibari e andrà ad aggiungersi, ovviamente, alla postazione del 118 di Cassano centro.

“Per questo risultato – ha continuato il Sindaco Gianpaolo Iacobini - per l’impegno e la collaborazione istituzionale messa in campo, ringrazio il Direttore Generale dell’Asp di Cosenza, Antonello Graziano, il Direttore Sanitario Martino Rizzo, e Riccardo Borselli, direttore del Dipartimento di Emergenza-Urgenza”.

Ma le novità potrebbero non essere finite qui: “Le interlocuzioni – ha concluso Iacobini – continuano perché siamo al lavoro per avere questa postazione operativa sin ora e per il resto dell’estate a Marina di Sibari. Non appena avremo novità le comunicheremo prontamente alla cittadinanza e speriamo possano essere anche queste positive”.