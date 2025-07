Corigliano Rossano, da martedì il terzo ciclo di disinfestazione comunale

Da martedì prossimo, 29 luglio, partirà la terza fase degli interventi previsti per la disinfestazione del territorio di Corigliano Rossano. Gli interventi, voluti dall’Amministrazione, sono stati calendarizzati dalla Ecoross, società concessionaria del servizio di tutela ambientale del comune.

Il trattamento, che verrà eseguito nelle zone e nei giorni elencati più avanti, dalle 2 di notte alle 6 del mattino, consiste nella nebulizzazione di un insetticida specifico per zanzare, mosche ed altri insetti volanti.

Si consiglia, in via precauzionale, di non sostare nelle aree trattare durante le fasi di intervento e nelle due ore successive, di chiudere le finestre e ritirare eventuale biancheria stesa.

Si suggerisce anche di coprire eventuali piante da orto che si trovano sul fronte strada e di lavare con acqua e sapone neutro eventuali giochi per bambini o altri oggetti che possano venire a contatto con la soluzione applicata.

Il calendario

In località Corigliano

Martedì 29 Luglio: Centro Storico Corigliano - Piana Caruso - Baraccone - C. Da Simonetti.

Mercoledì 30 Luglio: Corigliano Scalo - C. Da Visciglietti - Villaggio Frassa - C. Da Mezzofato - Cantinella ­ Mandria Del Forno - S. Nico - Apollinara.

Giovedì 31 Luglio: Thurio - Ministalla - Ricota Grande - C. Da Salice - C.Da Bricarossa - C.Da Foggia - C.Da Torricella Inferiore E Superiore - C.Da Giannone - Schiavonea - Fabrizio Grande - Fabrizio Piccolo.

Venerdì 1° Agosto: Cimitero Di Corigliano - Ville Comunali (Localita’ Corigliano).

In località Rossano

Martedì 5 Agosto: Centro Storico Rossano - Aree Montane - Rossano Scalo.

Mercoledì 6 Agosto 2025: C.da Pirro Malena - C. Da Toscano Ioele - C. Da Vallato - C. Da S. Irene - C. Da Momena ­ Viale S. Angelo - C. Da Galderate - Torre Pinta - Parco Dei Principi - C. Da Seggio - C. Da Casello Mascaro - C. Da Zolfara - C. Da Fossa - Zona Faro - Pantano Martucci.

Giovedì 7 Agosto: Cimitero di Rossano - Ville Comunali (Localita' Rossano).

Venerdì 8 Agosto: C.Da Toscano - C. Da Amica - C. Da Lacuna - C. Da Celadi - C. Da Colognati - S. Maria Delle Grazie - C. Da Petraro - C. Da Piragineti - C. Da Lampa Patire – C.Da Ogliastretti.