Crotone, da stasera mezza città sarà senz’acqua

Sorical informa che sta procedendo alla riparazione di una ispersione idrica a Crotone, in via V. Veneto, la quale si è rilevata più complessa del previsto, infatti sarà necessaria la sostituzione di un tratto di condotta, previa la chiusura del serbatoio di accumulo di Vescovatello basso.

Al fine di ridurre al minimo i disagi per la cittadinanza, il lavoro verrà effettuato questa notte. Per tanto, a partire dalle 22,00 di questa sera, sabato 26 luglio, verra' interrotta l'erogazione idrica nelle seguenti zone: Via Cutro, fondo Gesù, borgata San Francesco, via V.Veneto e traverse, via Torino, piazza Pitagora.

E poi: via Poggioreale e traverse, corso Messina e traverse, via C. Colombo, via interna marina, via R. Margherita, via Acquabona, quartiere Gabelluccia e via IV novembre.

La riapertura del serbatoio avverrà a lavoro ultimato, per tanto nelle giornata di domani, domenica 27 luglio, il servizio, salvo imprevisti, tornerà regolare.