Scilla. Controlli nei lidi: multe, sequestri e anche una denuncia

Nei giorni scorsi, a Scilla, i militari della Stazione locale hanno eseguito una serie di verifiche congiunte con i colleghi del Nil, Nucleo Ispettorato del Lavoro di Reggio Calabria, e del Nas, il Nucleo Antisofisticazioni e Sanità, controllando alcuni lidi balneari del lungomare e nelle aree vicine.

In uno degli stabilimenti è così emerso che il titolare non avesse sottoposto i dipendenti alla visita medica preventiva e periodica, così come previsto dalle norme in materia di sorveglianza sanitaria obbligatoria. Da qui la denuncia dell’uomo.

Sempre nella stessa giornata, durante un secondo intervento in un altro lido della zona, i militari hanno riscontrato delle gravi irregolarità.

All’interno della cucina del punto ristoro c’erano infatti circa 10 chilogrammi di prodotti alimentari senza etichettatura e tracciabilità: merce non conforme agli standard minimi di sicurezza e che è stata immediatamente sottoposta a sequestro. Al titolare dell’attività sono state contestate le relative violazioni amministrative.

Nel complesso, dunque, i controlli hanno portato alla verifica di tre lavoratori impiegati nelle strutture, al sequestro dei dieci chili di alimenti non tracciati e all’irrogazione di sanzioni amministrative per un importo complessivo di 3.500 euro.

L’attività ispettiva proseguirà anche nelle prossime settimane, con particolare attenzione ai settori della ristorazione balneare e dell’intrattenimento notturno.