Blitz in due discoteche del Soveratese, beccati minorenni ubriachi

Un controllo eseguito nella notte tra sabato e domenica scorsi in due note discoteche del litorale catanzarese, una in località Pietragrande di Stalettì e l’altra sul lungomare di Soverato, ha portato a scoprire che all’interno venissero venduti alcolici ai minorenni, in particolare a giovani sopra i 16 anni ma comunque sotto i 18; solo in un caso è stato appurato che a bere fosse un ragazzo con meno di 16 anni, e per questo scatterà inevitabilmente la denuncia per il responsabile.

Uno dei giovanissimi, inoltre, è stato trovato in un forte stato di ubriachezza, al punto che è stato necessario chiedere l’intervento di personale medico che ha provveduto a prestare le cure necessarie ed il cui referto è stato acquisito agli atti. Al termine dei controlli sono stati contattati i genitori a cui sono stati poi riaffidati i minorenni.

Accertato, inoltre, l’impiego di quattro addetti alla sicurezza di uno dei locali che erano senza il necessario decreto prefettizio. Nei confronti del gestore e degli operatori abusivi, saranno elevate le sanzioni amministrative previste.

L’attività è stata svolta congiuntamente dagli agenti della Divisione di Polizia Amministrativa della Questura di Catanzaro e dai Carabinieri della Compagnia di Soverato.