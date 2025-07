Ciclista investito a Falerna, muore sul colpo

Un 38enne cittadino straniero, del Bangladesh, è morto ieri sera in un tragico incidente avvenuto a Falerna, nel catanzarese. L’uomo, residente in una comunità della zona stava pedalando a bordo di una bicicletta quando è sopraggiunta un’auto che, per cause ancora da accertare, l’ha investito.

Alla guida della vettura, una Fiat Panda, un residente a Gizzeria che si è immediatamente fermato per prestare aiuto e chiamare i soccorso, giunti velocemente sul posto ma che non hanno potuto far altro che constatare il decesso del ciclista.

Intanto la Procura della Repubblica di Lamezia Terme aprirà un fascicolo sull’accaduto, per l’ipotesi di omicidio stradale, ma non è stata disposta l’autopsia sul corpo della vittima.