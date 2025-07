Coppa Primavela Crotone: primo giorno di regate con vento forte, oggi s’anticipa

Primo giorno di regate a Crotone per circa 300 giovani velisti da tutta Italia per la Coppa Primavela Kinder Joy of moving 2025, quarantennale dello storico trofeo dedicato alla vela giovanile, organizzata quest’anno dal Club Velico pitagorico.

Le condizioni meteo sono state particolarmente impegnative: usciti dal porto con vento medio sui 12-13 nodi da Est-Nord-Est, Comitati di Regata e concorrenti in mare hanno affrontato un rapido cambio di scenario, il vento è ruotato da Sud-Ovest e ha rinforzato fino a 20 nodi con raffiche anche più forti.

In mare in condizioni difficili

Due delle tre flotte in cui è suddivisa la classe Optimist (la più numerosa con circa 220 concorrenti) hanno portato a termine una regata: i nati nel 2014 (Coppa del Presidente) e nel 2015 (Coppa Cadetti), mentre la prova dei più piccoli, nati nel 2016 (Coppa Primavela), è stata annullata per motivi precauzionali mentre era in corso, quando il campo di regata è stato interessato da un groppo con raffiche oltre i 25 nodi.

La classe O’Pen Skiff ha disputato una prova per ciascuna delle due flotte, Under 13 e Under 17, prima dell’interruzione per il rinforzo del vento. I windsurf Techno 293 sono usciti in mare ma non sono riusciti a completare alcuna prova per l’irregolarità del vento che sul loro campo di gara più sotto costa ha mutato spesso la direzione.

Stamane si parte alle 11

Vista l’evoluzione meteo i Comitati hanno rispedito a terra tutti i concorrenti, le operazioni a mare e il rientro si sono svolte in grande sicurezza e l’apparato di assistenza si è mostrato perfettamente adeguato.

Con una partenza rallentata dal meteo, la decisione per oggi, martedì 29, secondo giorno della Primavela, è di anticipare la partenza delle regate alle 11:00 (dure ore prima del previsto), con l’obiettivo di far disputare due o tre prove per ciascuna flotta, in vista poi della giornata conclusiva, mercoledì 30.

I vincitori e i primi tre

Optimist/Presidente (77 concorrenti): primo Pietro Bonomo (Fraglia Vela Riva del Garda), secondo Lorenzo Pietrella (CV Portocivitanova), terzo Valerio De Simone (LNI Napoli). La classifica femminile vede nell’ordine Vittoria Panicucci (CC Solvay) ottava, Eleonora Ivaldi (CV Ravennate) nona, e Stefania Cerasale (Fraglia Vela Peschiera) decima.

Optimist/Cadetti (80 concorrenti): primo Leonardo Andreas Vittadini (Fraglia Vela Malcesine), secondo Kilian Breda (CV Portocivitanova), terza e prima femminile Aurora Siilvestri (CdV Sicilia), che precede Vittoria Pagani (CV Torbole) quarta e Agata Bonaventura (CN Sanbenedettese), quinta assoluta.

O’Pen Skiff Under 13 (17 concorrenti): primo Federico Monti (CN Rimini), seconda e prima femminile Cloe Bellosi (Club del Mare Campo nell’Elba), terzo Giuseppe Saracino (Ondabuena Taranto), seconda femminile Bianca Gorgerino (LNI Cagliari) quinta, e terza Virna Di Gerlando (CV Marsala) sesta.

O’Pen Skiff Under 17 (27 concorrenti): primo Luigi Coppola (LNI Cagliari), secondo Giovanni Faggioli (LNI Cagliari), terzo Mattia Giusto (CV Arco). Classifica femminile guidata da Aurora Milanese (CV Arco) ottava, seguita da Paula Migliori (CN Rimini) undicesima, e da Vittoria Silvestri (CN Rimini) dodicesima.

Il Programma

Le regate (fino a tre al giorno per flotta) proseguono fino a domani, mercoledì 30 luglio, con skipper meeting alle 9:30 e segnale di avviso della prima prova del giorno segnalato ogni sera dai Comitati.

Previsioni ancora di vento medio-forte da Nord-Est. In acqua le più diffuse classi giovanili: il singolo Optimist con circa 220 partecipanti divisi in tre categorie, Primavela (nati 2016), Coppa Cadetti (2015) e Coppa Presidente (2014); il singolo acrobatico O’Pen Skiff con 45 partecipanti e le categorie Under 13 e Under 17; infine il windsurf Techno 293 con una trentina di partecipanti tutti nati tra 2014 e 2016.