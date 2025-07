Coppa Primavela Kinder Joy of moving: si parte, in 300 in gara a Crotone

C’è un clima da festa dello sport giovane a Crotone, dove circa 300 atleti da tutta Italia sono giunti per partecipare alla Coppa Primavela Kinder Joy of moving 2025, edizione che segna la ricorrenza dei quaranta anni di questo trofeo iconico, dal quale hanno iniziato la carriera sportiva tanti grandi campioni della vela arrivati poi a vincere medaglie olimpiche o grandi regate internazionali.

La Federazione Italiana Vela ha assegnato quest’anno l’organizzazione al Club Velico Crotone, che ha risposto con la consueta qualità e accoglienza e che può contare sempre un campo di regata molto apprezzato per le condizioni meteo.

Nella serata di ieri, domenica 27 luglio, si è svolta la festosa cerimonia di apertura, avviata da una sfilata dei concorrenti partita da Piazza Enrico Berlinguer e terminata nel piazzale del Club Velico, ai piedi del palco del FIVillage, cuore dell’evento. Durante la sfilata sul lungomare, veliste e velisti sono stati accompagnati dalle musiche della streetband Gravina All Stars.

Le autorità sul palco

Sul palco i saluti del Presidente FIV Francesco Ettorre e del Presidente del Club Velico Crotone Gianluca Ruperto, seguiti dagli interventi istituzionali, tra gli altri, del sindaco di Vincenzo Voce e dell’Assessore allo Sport Luca Bossi, del Presidente della Provincia Sergio Ferrari, del Presidente del Coni Calabria Tino Scopelliti, del comandante in seconda della Capitaneria di Porto di Crotone, il Capitano di Vascello Ivan Bari, del Capitano Tommaso Napolitano, comandante della sezione operativa navale della Guardia di Finanza cittadina.

Presenti anche il Vicepresidente FIV Giuseppe D’Amico e i consiglieri federali Fabio Colella, Ivan Branciamore, Maurizio Buscemi e Antonietta De Falco, e il segretario generale della Federvela Alberto Volandri.

Il traguardo dei 40 anni

“Un saluto a tutti i giovanissimi concorrenti, ai loro allenatori, alle famiglie che sicuramente li seguono, e un grazie al Club Velico Crotone, ai volontari, alle autorità, agli sponsor. Pensare che la Coppa Primavela è arrivata a compiere quaranta anni ci offre il senso del valore e della continuità del nostro impegno: far crescere nel ricordo di eventi come questo i giovani che saranno i campioni di domani, nello sport e nella vita. Buon vento a tutti!” ha detto il Presidente FIV Ettorre, da alcune settimane membro della Giunta Coni.

Teresa Amoruso, capo delegazione del FAI Calabria (il Fondo per l’Ambiente Italiano) ha sottolineato l’accordo avviato con la Federvela ricordando che in questi giorni di regate a Crotone è possibile partecipare alle giornate speciali organizzate per visitare il Catello di Carlo V e il bellissimo castello nel paese di Santa Severina. La collaborazione tra FAI e FIV proseguirà anche in altre regate nel corso della stagione.

Lo spirito di divertimento

È stata quindi la volta del Direttore Tecnico Giovanile FIV Alessandra Sensini, che ha dato il benvenuto a tutti i piccoli atleti ricordando lo spirito di gioia e divertimento nei valori dello sport alla base della loro attività insieme al rapporto privilegiato con gli elementi naturali che contraddistingue la vela.

La cerimonia ha poi vissuto i momenti culminanti: prima è stato letto il “Giuramento” delle categorie degli Atleti (con i giovani Lorenzo De Santis e Siria Spatolisano (entrambi del Club Velico Crotone), degli Allenatori (con Beppe Palumbo del CV Bari e Chiara Collura del CC Roggero di Lauria di Palermo) e degli Ufficiali di Regata (con Gianluca Fantini e Sandra Crivaro).

Il Presidente FIV Francesco Ettorre ha quindi dichiarato “aperta” la Coppa Primavela Kinder Joy of moving di Crotone 2025, con l’inno di Mameli e l’alzabandiera a cura di Vincenzo Gulino, campione italiano e nazionale Para Sailing Hansa 303, e Alice Ruperto, nazionale della classe olimpica ILCA 6. Per tutti i partecipanti la festa è proseguita con un “Color Party”, musica, animazione e buffet.

Il programma delle regate

Previsti tra giorni di regate, da oggi, lunedì 28, a mercoledì prossimo, 30 luglio, con skipper meeting alle 9:30 e segnale di avviso della prima prova del giorno alle 13:00. Si prevede vento medio leggero.

In acqua le più diffuse classi giovanili: il singolo Optimist con circa 220 partecipanti divisi in tre categorie, Primavela (nati 2016), Coppa Cadetti (2015) e Coppa Presidente (2014); il singolo acrobatico O’Pen Skiff con 45 partecipanti e le categorie Under 13 e Under 17; infine il windsurf Techno 293 con una trentina di partecipanti tutti nati tra 2014 e 2016.

Previsti molti eventi collaterali, oltre alle giornate FAI, oggi alle 18:30 presso la sede dell’Urban Center Antica Kroton Futura e dell’Area Marina Protetta di Crotone e Isola di Capo Rizzuto si terrà un convegno sulla sostenibilità.

Martedì 29 alle 19 incontro con lo scrittore Domenico Dara e in serata in Villa Comunale proiezioni del Calabria Movie Film Festival. ercoledi 30 luglio ultime regate e cerimonia di premiazione.