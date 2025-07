Coppa Primavela: gran finale a Crotone. Tutti i podi ed i premi

Conclusione in grande stile per la Coppa Primavela Kinder Joy of moving 2025, ospitata dal Club Velico Crotone: una giornata di sole splendente, vento da Nord tra 14 e 18 nodi, onda formata, un mix di condizioni perfette che hanno fatto divertire tutti in perfetta sicurezza.

Al mattino i Comitati hanno fatto uscire le flotte Optimist delle categorie Coppa Cadetti e Coppa Presidente, insieme agli O’Pen Kiff U13 e U17, e ai windsurf Techno 293 CH3 e CH4. Nel primo pomeriggio, con un leggero calo del vento, sono usciti anche gli Optimist della Coppa Primavela, i più piccolini alle prime esperienze.

Alla fine della giornata sono state disputate quattro manche per le due categorie O’Pen Skiff e Techno 293, tre per gli Optimist Cadetti e Presidente, una per gli Optimist Primavela: un totale di 24 prove singole, un altro quasi en-plein messo a segno dal campo di regata di Crotone.

La cerimonia

La cerimonia di premiazione ha concluso l’edizione del quarantennale della Coppa Primavela, con gli interventi finali del Presidente FIV Francesco Ettorre, del Presidente del Club Velico Crotone Gianluca Ruperto, del sindaco di Crotone Enzo Voce.

La consegna dei premi ai giovanissimi atleti, accompagnati dai propri allenatori e l’omaggio finale ai volontari dell’organizzazione del CV Crotone sono stati seguiti dall’ammaina bandiera, che ha dato a tutti l’arrivederci all’edizione 2026 di questa bella kermesse giovanile della vela.

I podi ed i premi

Ecco i podi e i premi della Coppa 2025. Il Trofeo Lorenzo Cecchi al più piccolo atleta della classe Techno 293 CH3 è stato consegnato a Ludovico Aden Porretti della LNI Ostia. Il Trofeo Marco Rossi, al circolo che ha portato più atleti sempre nella classe Techno 293 CH3, è andato alla LNI Ostia.

Coppa Primavela – Techno 293 Ch3 Femminile: 1) Maria Ludovica Graziano - LNI Civitavecchia, 2) Allegra Cusimano – Club Canottieri Roggero Lauria, 3) Ludovica Pini - LNI Ostia

Coppa Primavela – Techno 293 Ch3 Maschile: 1) Federico Samonà - Circolo Velico Sferracavallo; 2) Marco Sarica - Windsurfing Club Cagliari; 3) Antonio Sarica - Windsurfing Club Cagliari

Coppa Primavela – Optimist: 1) Valerio Pucci - Club Nautico Marina di Carrara; 2) Viola Valsecchi - Circolo Vela Bellano; 3) Giulio Calligaris - Società Nautica Pietas Julia

Coppa Primavela – Optimist: 1) Matteo D’Addabbo – CV Bari; 2) Kilian Breda - Club Vela Portocivitanova; 3) Vittoria Pagani - Circolo Vela Torbole.

Coppa Presidente – Techno 293 Ch4 Femminile: 1) Ginevra Licalsi - Circolo Velico Sferracavallo; 2) Maria Giunta - Club Canottieri Roggero Lauria; 3) Giorgia Tamburello - Club Canottieri Roggero Lauria

Coppa Presidente – Techno 293 Ch4 Femminile: 1) Luca Macaluso - Circolo Velico Sferracavallo; 2) Filippo Margotti - Adriatico Wind Club; 3) Emanuele Orneli - Tognazzi Marine Village

Coppa Presidente – Optimist: 1) Matteo Curatolo - Circolo Velico Marsala; 2) Pietro Bonomo - FV Riva; 3) Diego Marcantonio – Gulliver.

Coppa Presidente – O’pen Skiff Under 13 Maschile: 1) Giuseppe Saracino - Ondabuena (Taranto); 2) Federico Monti - Club Nautico Rimini; 3) Yosef Horany - Tognazzi Marine Village

Coppa Presidente – O’pen Skiff Under 13 Femminile: 1) Virna Di Gerlando - CV Marsala; 2) Bianca Gorgerino - LNI Cagliari; 3) Cloe Bellosi - Club del Mare (Isola d’Elba)

Campionati Italiani Giovanili – O’pen Skiff Under 17 Maschile: 1) Sviatoslav Yasnolobov - Club Nautico Rimini; 2) Luigi Coppola - LNI Cagliari; 3) Giovanni Faggioli - LNI Cagliari

Campionati Italiani Giovanili – O’pen Skiff Under 17 Femminile: 1) Aurora Milanese - CV Arco; 2) Laura Ortu - LNI Cagliari; 3) Daria Cappello - CV Azimuth (Taranto).