Bollette salate a Crotone, Comitato Papanice fa causa alla Sorical

"Bollette salate per il consumo dell’acqua e disservizi nell'erogazione": sono queste le ragione che hanno spinto il Comitato per la difesa del diritto del cittadino di Papanice a chiamare in causa Sorical, l'azienda che gestisce il servizio idrico integrato da gennaio 2025.

Il presidente dell'associazione, Pantaleone Paglia, si è rivolto per questo allo studio legale dell'avvocato Giuseppe Pitato del Foro di Catanzaro.

Con l'arrivo della prima bolletta marcata Sorical, infatti - come riferiscono dal comitato - "si è registrato un costo esorbitante dell'acqua a fronte di un servizio che continua a essere scadente".

"I cittadini sono costretti a subire chiusure improvvise dei serbatoi da parte di Sorical con comunicazioni all'ultimo minuto, magari nei giorni festivi, e in alcuni casi senza nemmeno il preavviso", sbotta Paglia che conclude: "Ora Sorical dovrà giustificare tutto ciò all’avvocato Pitaro".