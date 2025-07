Presidio dei Vigili del Fuoco a Trebisacce, convocato incontro in Prefettura

A seguito della vibrata protesta del Sindaco Franco Mundo per la mancata attivazione del presidio dei Vigili del Fuoco presso la caserma di Trebisacce – sia nella forma permanente che stagionale – il Prefetto di Cosenza ha convocato con urgenza, per giovedì 31 luglio alle ore 16 presso la Prefettura, un incontro con il Sindaco di Trebisacce e i colleghi del comprensorio, alla presenza del Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco.

"L’incontro - si legge in una nota dell'ente comunale - sarà finalizzato ad affrontare con urgenza la questione dell’istituzione del presidio permanente, così come richiesto da tempo dal Comune di Trebisacce: un servizio ormai non più procrastinabile, anche alla luce dei gravi eventi accaduti nei giorni scorsi a Rocca Imperiale e, più in generale, per garantire adeguati livelli di sicurezza a un vasto comprensorio periferico della Calabria.



Si rende noto, inoltre, che nella giornata odierna il Dipartimento Agricoltura della Regione Calabria ha comunicato ufficialmente al sindaco l’attivazione del presidio estivo Aib (Antincendio Boschivo), che sarà operativo all’interno della caserma dei Vigili del Fuoco, proprio per fronteggiare in modo più efficace l’emergenza incendi che interessa diversi comuni del territorio.



Il Sindaco Mundo, nell’esprimere soddisfazione per la convocazione e per l’immediata attenzione istituzionale dimostrata, ha rivolto un sentito ringraziamento al Prefetto di Cosenza per la tempestività dell’intervento, auspicando che si possa procedere quanto prima all’attivazione del presidio permanente presso la caserma, realizzata dal Comune di Trebisacce con fondi propri, a servizio dell’intero comprensorio dell’Alto Ionio cosentino.