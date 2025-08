Estate più sicura nel catanzarese, controlli stringenti della Stradale

In concomitanza con l’intensificarsi degli spostamenti per l’esodo estivo, la Polizia Stradale ha predisposto un massiccio piano di controlli lungo le principali arterie autostradali ed extraurbane della provincia catanzarese.

L’attività, volta a garantire la sicurezza della circolazione e a prevenire incidenti, ha visto un incremento delle pattuglie impiegate e che durante fine settimana del mese di luglio hanno contestato numerose infrazioni per violazioni anche gravi.

Le violazioni più gravi

Tra queste la mancata copertura assicurativa obbligatoria, l’omessa revisione periodica del veicolo, il non utilizzo delle cinture di sicurezza da parte di conducente e passeggeri, o l’uso del telefono durante la guida.

Su quest’ultimo aspetto si richiama con forza l’attenzione degli utenti della strada: l’uso del cellulare senza vivavoce o senza l’auricolare rappresenta una delle principali cause di distrazione al volante e può costituire un grave pericolo per sé e per gli altri.

I controlli proseguiranno per tutto il periodo estivo con particolare attenzione anche ai veicoli commerciali, al rispetto dei limiti di velocità, all’uso corretto delle corsie di marcia e al contrasto della guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti.