Ancora attivo il bando “Nuove imprese” della Cciaa di Cosenza

È ancora attivo il bando “Creazione Nuove Imprese – III edizione”, promosso dalla Camera di Commercio di Cosenza per incentivare l’avvio di nuove attività economiche sul territorio provinciale. Un’opportunità concreta pensata per sostenere aspiranti imprenditrici e imprenditori con contributi economici, formazione gratuita e accompagnamento personalizzato.

E' rivolto ad aspiranti imprenditori che non risultano ancora iscritti al Registro delle Imprese e che intendono avviare una nuova attività nella provincia brutia. È richiesta la partecipazione ai percorsi formativi e di orientamento offerti gratuitamente dalla Camera, attraverso il Servizio Nuove Imprese, il Punto Impresa Digitale e il programma Cosenzadigilab.

Il sostegno offerto si traduce in un contributo a fondo perduto, pari al 50% delle spese ammissibili (elevato al 60% per imprese femminili o con presenza di soggetti con disabilità), fino a un massimo di 10 mila euro per progetto, a fronte di un investimento minimo di 4.000 euro.

Tra le spese finanziabili, rientrano: costi notarili e costituzione dell’impresa; acquisto di beni strumentali, attrezzature e arredi; hardware e software gestionali; attività di marketing e comunicazione; realizzazione di siti web ed e-commerce; locazione della sede operativa e adesione a contratti di franchising (entro il 30% del totale).

L’intero iter di presentazione della domanda si svolge in modalità digitale, attraverso la piattaforma online ReStart, con autenticazione tramite SPID o CNS. È necessario compilare e firmare digitalmente tutta la documentazione prevista, inclusa la presentazione di un progetto imprenditoriale dettagliato e preventivi di spesa validi e coerenti.

Le domande vengono valutate secondo l’ordine cronologico di arrivo (procedura a sportello), fino all’esaurimento della dotazione finanziaria disponibile, pari a 200 mila euro.

Termine ultimo per l’invio delle domande: 31 ottobre 2025, ore 21:00. Bando completo, allegati e istruzioni disponibili sul sito della Camera all’indirizzo: https://www.cs.camcom.gov.it/it/content/service/04-bando-nuove-imprese-iii