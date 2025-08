Davide Calgaro al Sovereto Camping con “Millennium Bug”

Una notte d’estate dove il mare si fonde con la comicità. Domenica 3 agosto ore 22:00, AnotherBeach – Sovereto Camping diventa scenario vivace per “Millennium Bug”, lo spettacolo di stand-up comedy firmato Davide Calgaro.

Nato a Milano il 18 agosto 2000, l'artista ha iniziato a studiare recitazione già a 13 anni presso la scuola “Quelli di Grock” e ha iniziato a scrivere monologhi comici a 15 anni nei laboratori di Zelig, esibendosi nelle serate milanesi di stand-up. Dopo il diploma al Liceo Classico Tito Livio nel 2018, ha debuttato televisivamente in programmi come Zelig (2021-22, 2025) e Colorado e ha portato in tour spettacoli come “Venti Freschi” (2021) e “Millennium Bug” (2024-2025).

Parallelamente ha inaugurato la carriera nel cinema e in TV: ha interpretato il figlio di Aldo, in Odio l’estate (2020), è apparso in Sotto il sole di Riccione (2020) e nel sequel Sotto il sole di Amalfi (2022) nel ruolo di Furio, ha recitato in Le voci sole e Una boccata d’aria (2022) e ha interpretato Cisco nella serie Hanno ucciso l’Uomo Ragno – La leggendaria storia degli 883 (2024).

Il suo stile narrativo, ironico e autentico, racconta con gusto surreale le piccole follie della vita millennials: aspettati momenti di grande comicità, ironia sociale e improvvisazione live. Lo spettacolo si svolge sulla spiaggia e nella pineta che costeggiano le acque cristalline dell’Area Marina Protetta di Isola di Capo Rizzuto, un luogo protetto ma accessibile e ricco di fascino.

Ingresso gratuito per ospiti del campeggio, biglietto 5 euro per esterni, fino a esaurimento posti. Chi desidera vivere un soggiorno completo può prenotare direttamente online una piazzola tenda o una mobile home e approfittare di tramonti mozzafiato, aria di mare e atmosfera conviviale, oltre alla serata con Calgaro.