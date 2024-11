Si alza il sipario sulla nuova stagione della Rassegna “Crotone…Voglia di teatro”, curata da Gianluigi Fabiano della Gf Entertainment, che vedrà sul palco del Cinema Teatro Apollo grandi interpreti e registi, con una programmazione variegata che spazia dai grandi classici al teatro contemporaneo, dalla drammaturgia alle commedie, fino a un musical che emozionerà un pubblico di tutte le età.

Tosca D’Aquino, Ambra Angiolini, Carlo Buccirosso, Michele Placido, Antonio Catania, Valeria Solarino, Marco Bonini, Dino Abbrescia, Greg, Max Laudadio, saranno alcuni dei protagonisti della rassegna realizzata con il patrocinio dell’amministrazione comunale di Crotone e co-finanziata dalla Regione Calabria. In cartellone anche la prima regia teatrale di Paolo Genovese con Perfetti Sconosciuti e uno spettacolo firmato da Ferzan Özpetek.

In calendario dieci spettacoli. La stagione 2024-2025 si aprirà sabato 30 novembre, ore 20.30, e domenica 1 dicembre, ore 18.00, con la commedia “Mettici la mano”, di Maurizio De Giovanni, con Antonio Milo, Adriano Falivene ed Elisabetta Mirra. Un progetto che nasce come una costola della serie televisiva “Il Commissario Ricciardi”. “Due tra i volti più colorati si staccheranno dalle vicende del filone corale del Commissario - scrive nelle note di regia Alessandro D’Alatri, regista scomparso lo scorso anno - e torneranno a raccontarsi con il pubblico, ma questa volta dal vivo: il brigadiere Maione e il femminiello Bambinella”.

Sabato 11 gennaio 2025, l’attore Antonio Catania ci accompagnerà nel viaggio della vita di un grande giornalista, Curzio Maltese, e nella storia dell’Italia degli ultimi sessant’anni. Al Teatro Apollo di Crotone in scena “Azzurro, stralci di vita”, regia di Carmen Giardina e musiche di Nicola Piovani. Azzurro è un racconto talmente coinvolgente da far pensare fin dalla prima lettura a un naturale approdo al palcoscenico, dove scorrono i ricordi di decenni di una vita incredibile, travagliata e travolgente, di cui Maltese è stato illuminato testimone grazie al suo mestiere.

Ambra Angiolini sarà la protagonista assoluta dello spettacolo “Oliva Denaro”, regia di Giorgio Gallione, in scena mercoledì 22 gennaio. Una storia che trae ispirazione dal romanzo di Viola Ardone e dalla storia di Franca Viola, la ragazza siciliana che a metà degli anni 60 fu la prima, dopo aver subito violenza, a rifiutare il cosiddetto “matrimonio riparatore”. Il romanzo prende spunto da quella vicenda, la evoca e la ricostruisce, reinventando il reale nell’ordine magico del racconto. Una storia di ieri e di oggi, che parla di libertà, civiltà e riscatto.

Il 12 febbraio, lo spettacolo firmato da Ferzan Ozpetek: “Magnifica Presenza”, in scena con Serra Yilmaz, Tosca D’Aquino, Erik Tonelli. Dopo il successo di Mine Vaganti, il regista torna in teatro con un nuovo adattamento scenico di uno dei suoi successi cinematografici. Tra gli attori anche Toni Fornari, Luciano Scarpa, Tina Agrippino, Sara Bosi, Fabio Zarrella. Saranno tutti protagonisti di questa commedia tra illusione e realtà, sogno e verità, amore e cinismo, cinema, teatro e incanto.

Sabato 22 febbraio, ore 20.30, e domenica 23 febbraio, ore 18.00, in scena “Il Vedovo Allegro”, la nuova esilarante comedia scritta, diretta e interpretata da Carlo Buccirosso. Nel cast anche Gino Monteleone, Elvira Zingone, Donatella De Felice e Davide Marotta. Tre anni dopo la pandemia, Cosimo Cannavacciuolo si ritrova vedovo e senza lavoro. Riuscirà ad uscire dal baratro e a risollevare la sua esistenza? La commedia ci regalerà, ancora una volta, risate e riflessioni.

Mercoledì 12 marzo, al Teatro Apollo ci aspetta un viaggio emozionante nel mondo visionario di Luigi Pirandello, magistralmente interpretato e diretto da un grande Michele Placido. “Trilogia di un visionario”, è uno spettacolo unico che abbraccia tre delle opere più iconiche del grande drammaturgo italiano: “Lettere a Marta”, “L’uomo dal fore in bocca” e “La carriola”.

Il 26 marzo, “Perfetti Sconosciuti”, con Dino Abbrescia, Alice Bertini, Marco Bonini, Paolo Calabresi, Massimo De Lorenzo, Lorenza Indovina, Valeria Solarino. Paolo Genovese firma la sua prima regia teatrale portando in scena l’adattamento dell’omonimo film. Una brillante commedia sull’amicizia, sull’amore e sul tradimento, che porterà quattro coppie di amici a confrontarsi e a scoprire di essere “perfetti sconosciuti”.

Venerdì 4 aprile è la volta del musical “Aladin”, regia di Luca Cattaneo, scritto da Stefano D’Orazio, con le musiche dei Pooh, Roby Facchinetti, Dodi Battaglia e Red Canzian. Nel cast, la partecipazione di Max Laudadio nel ruolo del Genio. Una storia avvincente, moderna e classica allo stesso tempo, con 18 brani musicali originali che assicurano divertimento ed emozioni al pubblico di ogni età.

Venerdì 11 aprile andrà in scena un elettrizzante thriller dark ad alto tasso di ironia e adrenalina. “A Mirror. Uno spettacolo falso e non autorizzato”, è il nuovo testo di Sam Holcroft che ha avuto un enorme successo nel West End londinese. La versione italiana vede come protagonisti Ninni Bruschetta, Claudio “Greg” Gregori, Fabrizio Colica e Paola Michelini. La regia e la traduzione italiana sono di Giancarlo Nicoletti. Una riflessione sul rapporto tra politica e arte, tra censura e libertà di espressione, che coinvolge il pubblico in un elettrizzante gioco di ruoli.

Sabato 26 e domenica 27 aprile gran finale della rassegna con “Benvenuti in Casa Esposito”, una commedia irresistibile guidata dalla regia di Alessandro Siani, con Giovanni Esposito e Nunzia Schiano. Lo spettacolo è un insieme di dialoghi irresistibili, colpi di scena e messaggi di grande valore etico, rispolvera la grande tradizione comica napoletana, fa ridere e riflettere.

Da sabato 16 novembre, fino al 23 novembre, si effettuerà il diritto di prelazione per i vecchi abbonati; il 24 novembre il cambio posto/turno. Dal 25 al 28 novembre avrà inizio la campagna abbonamenti della Rassegna “Crotone- Voglia di Teatro” 2024-2025. Subito dopo, dal 29 novembre saranno messi in vendita i biglietti per le singole rappresentazioni.