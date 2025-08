Nuoto di fondo. Traversata dello Stretto: riunione tecnica della vigilia

Manca ormai un nulla alla grande emozione della prima domenica d’agosto. Domani 80 nuotatori solcheranno le acque dello Stretto a forza di bracciate per provare a scrivere una nuova pagina di storia della grande classica del nuoto di fondo.

La Traversata dello Stretto è pronta a vivere un’intensa edizione – la numero 61 – per la quale sono stati ultimati tutti i preparativi finali. Quest’oggi, dalle 18:30, è andata in scena la classica giornata di vigilia dedicata interamente agli atleti tutti presenti all’arrivo situato alla Marina dello Stretto di Villa San Giovanni.

I partecipanti alla gara di domani hanno compiuto i loro doveri, attraverso il riconoscimento da parte della Federazione Italiana Nuoto.

Il famoso pacco gara

Successivamente, l’organizzazione del Centro Nuoto Villa ha consegnato ad ognuno dei nuotatori il famoso pacco gara con all’interno i prodotti tipici scelti quest'anno ovvero: tonno, crema al peperoncino, Piparelle, bevanda al bergamotto e pane azimo integrale.

Oltre alle prelibatezze calabresi, sono stati rilasciati i microchip, i tatuaggi, il portapass con le indicazioni dei numeri utili, maglietta e cuffie da nuoto griffate Traversata, Gazzetta del Sud di oggi con la presentazione della gara e il gps ai soli master.

Il percorso e le regole

Ultimo appuntamento di giornata è stato l’atteso briefing, ovvero la riunione tecnica con i responsabili della gara. Davanti a tutti gli atleti partecipanti, la presidente del Gruppo Ufficiali Gare Calabria Maria Posteraro, insieme ai rappresentati del Centro Nuoto Villa il presidente Mimmo Pellegrino e Bruno Pecora hanno illustrato ai nuotatori il percorso che li aspetta domani, oltre a delle importanti specifiche sul corretto svolgimento della competizione.

Due ospiti di spessore

La Marina dello Stretto ha, inoltre, accolto due figure di spessore del panorama nazionale del nuoto di fondo ovvero il referente organizzazione e sicurezza gara Fin Massimo Giuliani e direttamente dalla Toscana il consigliere nazionale ufficiale gara acque libere Cristina Bianchi.

Quest’ultima ha voluto essere presente alla giornata di vigilia e seguirà anche la Traversata perché, come da lei specificato agli atleti, si tratta della “competizione di fondo più bella d’Italia”. Non resta adesso che attendere domani per vivere l’ennesima inestimabile emozione.