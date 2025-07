Presentata ufficialmente la 61a Traversata dello Stretto

È ufficialmente partita la settimana più intensa e ricca di emozione per la città di Villa San Giovanni e per tutto il mondo sportivo del nuoto di fondo italiano ed internazionale. Domenica 3 agosto si svolgerà la Traversata dello Stretto, grande classica che è stata presentata quest’oggi all’Altafiumara Resort & Spa.

La partecipata conferenza stampa ha rappresentato il primo appuntamento di tutta la fase di preparazione alla gara, tra eventi collaterali e classici appuntamenti tecnici. L’incontro con i media ha visto la partecipazione di Mimmo Pellegrino (presidente Centro Nuoto Villa), Giusy Caminiti (sindaco di Villa San Giovanni), Giuseppe Cotroneo (consigliere comunale di Villa con delega a sport e impiantistica sportiva), Carlo Arnese (giornalista di EclipsE), Bruno Pecora (organizzatore Centro Nuoto Villa), Andrea Guardia (Coni), Alfredo Porcaro (presidente Fin Calabria) ed è stato moderato dall’addetto stampa della traversata Paolo Messina.

La conferenza ha fatto emergere il chiaro obiettivo dell’organizzazione della Traversata dello Stretto di voler entrare ancor di più nel tessuto sociale, culturale e cittadino di Villa San Giovanni. Il Centro Nuoto Villa ha da sempre il desiderio di far diventare la grande classica del nuoto di fondo come manifestazione identitaria della città villese. Gli ultimi anni si sono rivelati propizi per avviare dapprima un’interlocuzione con il Comune e adesso per collaborare insieme alla realizzazione della competizione, circostanza che sta ingrandendo tutto l’apparato che lavora ad impreziosire e migliorare sempre la traversata e tutto il contorno che si sviluppa.

L’incontro con la stampa è stato impreziosito dalla presenza delle forze dell’ordine, in particolare si è avuto l’onore di ospitare e raccogliere un gradito saluto del sostituto commissario Questore Maugeri, il maresciallo Morello dei Carabinieri, il capitano della Guardia di Finanza di Reggio Calabria Poscente e la compagnia della Guardia di Finanza di Villa San Giovanni (presente con due motovedette il giorno della gara).

In sala anche Domenico Barresi (presidente della Lega Navale Italiana sez. Villa San Giovanni), Alfredo Laganà con il suo Blu Team Nuoto della Piscina Il Corallo, la signora Chirico in ricordo del mai dimenticato Mimmo, Marinella Falco in rappresentanza dello sponsor Cerca Credita, Wanda Albanese De Leo (amministratrice della Marina dello Stretto) e Nuccio Barillà (Legambiente e CorriReggio).