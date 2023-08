Traversata dello Stretto: si entra nella settimana clou, domenica la gara

Il 6 agosto è ormai ad un passo ed il percorso verso la Traversata dello Stretto entra nella settima che porterà dritto alla 59esima gara internazionale conosciuta da tutti come la grande classica del nuoto di fondo.

"Da programma - si legge in una nota dei promotori - la prima notizia ad aprire il lunedì è la start list definitiva. Ultimato così l’elenco degli 82 atleti (37 agonisti e 45 master) che si presenteranno alla partenza di Capo Peloro, Torre Faro in Sicilia. I nomi di alcuni dei nuotatori in primo piano portano, innanzitutto, a Pasquale Sanzullo.

Vincitore nel 2019 e campione in carica con il successo del 2022, il napoletano dei CS. Carabinieri dovrà tenere particolarmente d’occhio Alessio Occhipinti delle GS. Fiamme Oro e Marco Inglima della Palermo Nuoto Asd, entrambi reduci da un’ottima stagione con partecipazione alla Capri-Napoli in cui lo stesso Occhipinti ha trionfato. Quest’anno, poi, prenderanno parte alla Traversata dello Stretto anche due nuotatrici straniere: l’americana tesserata con la Polisportiva Mimmo Ferrito Shannon Lynn-Ai Buckley e la svizzera della Lugano Aquatics Sophie Lupica.

Tutte le statistiche e i temi principali della gara verranno discussi nel dettaglio durante la conferenza stampa, prossima tappa della settimana. L’incontro con i media si terrà martedì 1 agosto alle 10.30 nella struttura della Piscina il Corallo di Villa San Giovanni.

La Traversata dello Stretto continua a riscuotere un certo successo anche sulle piattaforme social. A riguardo è attivo uno speciale concorso per vivere in maniera unica l’evento.

Su Instagram è possibile vincere due eccezionali posti per assistere alla gara direttamente dal mare, oltre a due magliette targate Traversata. Per partecipare basta seguire la pagina Instagram @traversatadellostretto_ e pubblicare nelle storie o nel proprio profilo una foto dello Stretto di Messina, taggando la pagina stessa entro le 00:00 del 3 agosto. Venerdì 4 verrà scelta la foto vincitrice tramite sondaggio, dando così l’opportunità di vivere una giornata speciale da una prospettiva senza uguali".