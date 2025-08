Trebisacce. Sventato furto auto, pregiudicato al volante senza patente e assicurazione

Gli agenti della Stradale di Trebisacce hanno fermato un veicolo il cui conducente è risultato gravato già da numerosi precedenti e perquisito il mezzo gli hanno trovato un tondino in legno con la testa in ferro, che gli è costato una denuncia. Lo stesso era anche senza patente, perché gli era stata revocata, mentre il mezzo non era assicurato: da qui il fermo amministrativo.

È uno dei risultati ottenuti dagli agenti durante le attività sul territorio svolte nei giorni scorsi, in particolare lungo la fascia ionica calabrese.

In questo contesto, una pattuglia, nel passare per una strada cittadina è stata invece allertata da un uomo che aveva subito il furto della sua auto.

Grazie al tempestivo intervento degli agenti e alla descrizione fornita dalla vittima, il presunto responsabile è stato così raggiunto e fermato qualche istante dopo, quindi tratto in arresto.