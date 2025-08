Maltrattamenti in famiglia ed atti persecutori, due fermi a Corigliano-Rossano

Nei giorni scorsi, nel corso delle attività di repressione e prevenzione dei reati in materia di violenza di genere, personale del commissariato di Corigliano-Rossano ha dato esecuzione a due misure cautelari su altrettanti soggetti per i reati di maltrattamenti in famiglia ed atti persecutori.

Il primo caso riguarda un soggetto del posto, già sottoposto agli arresti domiciliari, il quale, nonostante la misura cautelare, continuava la sua condotta persecutoria nei confronti della ex compagna. In considerazione di ciò, il Gip del Tribunale di Castrovillari, su richiesta del Pm titolare dell’indagine, ha emesso l’aggravamento della misura in atto, sostituendola con quella della custodia in carcere.

Il secondo episodio attiene ad un caso di maltrattamenti di famiglia. La vittima ha elencato agli agenti una serie di episodi subiti dal compagno convivente, comprensivi di referti medici delle lesioni subite.

Quanto appreso dalla donna è stato poi confermato dalle dichiarazioni rese da persone informate sui fatti, portando all'emissione della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa mantenendo dalla stessa una distanza non inferiore a 500 metri, con l’applicazione del braccialetto elettronico.