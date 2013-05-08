Crotone, approvato progetto per la demolizione del Marine Park Village

La Giunta Comunale di Crotone, su proposta dell’assessore all’Urbanistica Giovanni Greco, ha approvato il progetto esecutivo per la demolizione delle opere abusive realizzate in località Alfieri, il Marine Park Village, all’interno di un’area di rilevante interesse paesaggistico e ambientale.

L'intervento, oggetto di un lungo iter giudiziario e amministrativo, rappresenta un passo concreto verso il ripristino della legalità e la tutela del patrimonio naturale, da sempre al centro delle politiche dell’amministrazione comunale.

L’attività di demolizione, sarà realizzata in parte con i fondi riconosciuti all’amministrazione dal Ministero delle infrastrutture (173.960,52 euro). Ulteriore cifra uguale, come da progetto, saranno a carico del Comune Pitagorico.

L’amministrazione avvierà contestualmente ogni azione di recupero delle somme anticipate, sulla base degli ordini di demolizione già emessi ed a tutt’oggi inottemperanti e si uniformerà alle statuizioni relative alla connessa vicenda giudiziaria in cui è stato riconosciuto il risarcimento del danno in favore dell’ente quale parte civile.

E’ prevista la demolizione completa di un manufatto realizzato per ospitare un ristorante-pizzeria a servizio dell’intero complesso, localizzato a monte della piscina in area “nella fascia dei 300 m dalla linea di battigia” come la maggior parte del complesso edificatorio.

Così come saranno rimosse le piastre di fondazione realizzate come parte fondale di bungalow, la piscina realizzata a valle dell’intervento, avente una dimensione in pianta di circa 1060 metri quadri. Successivamente, l’area sarà oggetto di ripristino dello stato dei luoghi senza compromettere la stabilità del pendio.

Sarà demolito, inoltre, il basamento posto in prossimità della piscina realizzata per ospitare servizi tecnici e altro. La struttura in cemento sarà rimossa meccanicamente e l’area verrà ripristinata.

Sono previste, inoltre, le demolizioni meccaniche degli elementi in cemento armato con separazione delle parti in cemento dalle armature in ferro. Tutti i materiali inerti saranno inviati, dopo le opportune analisi, a strutture specializzate per essere riciclate.

“Con l’approvazione del progetto esecutivo per la demolizione delle opere abusive in località Alfieri, confermiamo il nostro impegno per la legalità e per la difesa del nostro territorio. Questo atto è una risposta chiara e netta a chi pensa di poter violare le regole impunemente. L’azione dell’Amministrazione è a favore di tutti: della comunità, dell’ambiente e della giustizia. È un segnale forte che vogliamo dare, soprattutto alle nuove generazioni: le regole valgono per tutti e il rispetto del paesaggio è una responsabilità collettiva” dichiara il sindaco Voce.