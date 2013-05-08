Spara ad un cane con un fucile ad aria compressa: una denuncia nel vibonese

Un uomo è stato denunciato a piede libero in quanto ritenuto responsabile del ferimento di un animale domestico, un cane, al quale avrebbe sparato con una carabina ad aria compressa. Succede nel vibonese, dove nei giorni scorsi il legittimo proprietario dell'animale ha sporto regolare denuncia.

Stando a quanto ricostruito, il cane avrebbe subìto una profonda ferita ad un occhio, il destro, all'interno del quale è stato rinvenuto un piccolo proiettile appartenente ad un fucile ad aria compressa. L'animale, che perdeva molto sangue, è stato trasferito subito presso una clinica veterinaria dove è stato operato.

A seguito della denuncia, successive indagini hanno permesso di individuare l'autore dell'aggressione, anche grazie ad alcuni filmati di videosorveglianza nei pressi del luogo dove è avvenuto il fatto. Ciò ha permesso di ricostruire il fatto, predisponendo così una perquisizione presso l'abitazione del sospettato, dove sono state rinvenute la carabina ad aria compressa e numerosi piombini identici a quelli estratti dal povero animale.

Terminate le attività, l'uomo è stato denunciato a piede libero per maltrattamento di animali.