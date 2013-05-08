“Non si divertirà più”: minacce alla pentastellata Baldino

Un messaggio intimidatorio è stato recapitato al Comune di Paludi, in provincia di Cosenza, indirizzato alla deputata del Movimento 5 Stelle Vittoria Baldino. Il municipio è guidato dal padre della parlamentare, e proprio lì è arrivata la lettera anonima contenente una frase minacciosa: “Vittoria si è divertita coi vitalizi? Fra poco non si divertirà più".

La pentastellata ha sporto denuncia ai carabinieri del Reparto territoriale di Corigliano-Rossano, segnalando immediatamente l’accaduto alle autorità competenti.

Interpellata dall’ANSA, ha commentato l’episodio con fermezza: “Questo tipo di gesti qualifica chi li compie. Se qualcuno pensa che basti una minaccia per farci arretrare, sappia che non solo ha mancato il bersaglio, ma ha ottenuto l'effetto opposto. Oggi sono ancora più convinta che siamo sulla strada giusta. Perché la Calabria ha bisogno di chi non abbassa la testa!”

Il nome di Vittoria Baldino è tra quelli attualmente in discussione come possibile candidata alla presidenza della Regione Calabria per il campo largo di centrosinistra, un’ipotesi che nei prossimi mesi potrebbe diventare centrale nel dibattito politico locale. Sulla vicenda si attendono eventuali sviluppi investigativi.