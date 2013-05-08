Pizzo. L’hashish lo teneva nel freezer, arrestato per spaccio

La Polizia di Stato ha arrestato un uomo a Pizzo con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di stupefacente. L'operazione, condotta dalla Squadra Mobile di Vibo Valentia, ha portato al rinvenimento di circa 70 grammi di hashish, parte dei quali nascosti nel congelatore.

La perquisizione

Durante una perquisizione domiciliare, gli agenti hanno scoperto due involucri contenenti la droga, trovati sia nella camera da letto che nel freezer della cucina.

Oltre all'hashish, sono stati sequestrati anche due bilancini di precisione, materiale per il confezionamento e la somma di 480 euro in banconote di piccolo taglio, elementi che hanno confermato il sospetto che l'uomo si dedicasse allo spaccio.

La Polizia di Stato ha arrestato un uomo a Pizzo con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di stupefacente. L'operazione, condotta dalla Squadra Mobile di Vibo Valentia, ha portato al rinvenimento di circa 70 grammi di hashish, parte dei quali nascosti nel congelatore.

La perquisizione

Durante una perquisizione domiciliare, gli agenti hanno scoperto due involucri contenenti la droga, trovati sia nella camera da letto che nel freezer della cucina.

Oltre all'hashish, sono stati sequestrati anche due bilancini di precisione, materiale per il confezionamento e la somma di 480 euro in banconote di piccolo taglio, elementi che hanno confermato il sospetto che l'uomo si dedicasse allo spaccio.

La convalida

Su disposizione della Procura della Repubblica di Vibo Valentia, l'uomo è stato messo domiciliari. Nella mattinata di oggi il Gip del Tribunale locale ha convalidato l'arresto, ma ha rimesso l'uomo in libertà.

Su disposizione della Procura della Repubblica di Vibo Valentia, l'uomo è stato messo domiciliari. Nella mattinata di oggi il Gip del Tribunale locale ha convalidato l'arresto, ma ha rimesso l'uomo in libertà.